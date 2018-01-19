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Названа дата похорон солистки The Cranberries Долорес О'Риордан
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    Названа дата похорон солистки The Cranberries Долорес О'Риордан

    23:58  19 Января 2018
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    Названа дата похорон солистки The Cranberries Долорес О'Риордан

    Дублин, 19 января. Похороны солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан состоятся во вторник, 23 января, на родине певицы в ирландском графстве Лимерик.

    Как сообщает Irish Times со ссылкой на священника, на заупокойной мессе, которая состоится 23 января, будут присутствовать только члены семьи и друзья О'Риордан. Церемония прощания пройдет 21 января в церкви святого Иосифа в Лимерике.

    О'Риордан скончалась в возрасте 46 лет 15 января в Лондоне. Заключение у причине смерти будет оформлено после того, как следствие получит результаты вскрытия и анализов.

    Названа дата похорон солистки The Cranberries Долорес О'Риордан

    Ранее британские СМИ сообщали, что О'Риордан в последние недели перед гибелью находилась «в ужасной депрессии» и испытывала боли в спине. 

    О'Риордан работала с Cranberries с 1990 года. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица была разведена, у нее осталось трое детей.

    Автор: Олеся Волкова
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    #ориордан #cranberries
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