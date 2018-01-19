Захарова обвинила Киев в «убийстве» минских договоренностей

Москва, 19 января. Киев, приняв закон о реинтеграции Донбасса, убивает минские договоренности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова в эфире программы «60 минут» отметила, что комментарии большинства политиков по поводу введения закона сводятся к тому, что «это мощнейший удар по минским договоренностям».

По словам дипломата, нельзя не заметить парадоксальность ситуации. Москву постоянно упрекают в попытке срыва минских соглашений.

«При этом параллельно с этим Киев убивает минские договоренности, делает все, чтобы от них не осталось камня на камне… Тот закон, который сейчас принят в Киеве, действительно просто убивает минские соглашения», — заявила официальный представитель МИД РФ.

В четверг Верховная рада приняла в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа «агрессором». В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

Подчеркнем, что Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Президент России Владимир Путин призывал Украину неукоснительно следовать требованиям минских договоренностей.