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Украина
Захарова обвинила Киев в «убийстве» минских договоренностей
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    Захарова обвинила Киев в «убийстве» минских договоренностей

    23:47  19 Января 2018
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    Захарова обвинила Киев в «убийстве» минских договоренностей

    Москва, 19 января. Киев, приняв закон о реинтеграции Донбасса, убивает минские договоренности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Захарова в эфире программы «60 минут» отметила, что комментарии большинства политиков по поводу введения закона сводятся к тому, что «это мощнейший удар по минским договоренностям».

    По словам дипломата, нельзя не заметить парадоксальность ситуации. Москву постоянно упрекают в попытке срыва минских соглашений.

    «При этом параллельно с этим Киев убивает минские договоренности, делает все, чтобы от них не осталось камня на камне… Тот закон, который сейчас принят в Киеве, действительно просто убивает минские соглашения», — заявила официальный представитель МИД РФ.

    В четверг Верховная рада приняла в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа «агрессором». В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

    Захарова обвинила Киев в «убийстве» минских договоренностей

    Подчеркнем, что Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Президент России Владимир Путин призывал Украину неукоснительно следовать требованиям минских договоренностей.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #донбасс #украина #захарова
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