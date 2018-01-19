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Сирия: около 50 человек вернулись домой за сутки — Центр примирения РФ
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    Сирия: около 50 человек вернулись домой за сутки — Центр примирения РФ

    23:27  19 Января 2018  /обновлено: 23:48  19 Января 2018
    307

    Сирия: около 50 человек вернулись домой за сутки — Центр примирения РФ

    Дамаск, 19 января. Около 50 жителей поселений провинций Дамаск и Хомс Сирийской Арабской Республики вернулись в свои дома на протяжении минувших суток. Об этом сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

    Уточняется, что 39 из них вернулись в провинцию Дамаск, а еще восемь — в Хомс.

    Совместные усилия Центра примирения РФ, органов правопорядка Сирии и администрации Хомса также позволили заключить соглашение о прекращении огня в населененном пункте Дхайредж, — отмечает ТАСС.

    Россия, Иран и Турция за минувшие сутки подтвердили случаи нарушения режима прекращения огня в провинции Идлиб, — указывает Центр примирения РФ.

    Накануне Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в подрыве суверенитета Сирии. По его словам, американская дипломатия в последние годы является крайне непоследовательной.

    Ранее также сообщалось о переговорах президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом о дальнейших шагах, необходимых для мирного урегулирования в Сирии.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #дамаск #хомс #жители #центр примирения рф
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