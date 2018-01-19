Дамаск, 19 января. Около 50 жителей поселений провинций Дамаск и Хомс Сирийской Арабской Республики вернулись в свои дома на протяжении минувших суток. Об этом сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Уточняется, что 39 из них вернулись в провинцию Дамаск, а еще восемь — в Хомс.

Совместные усилия Центра примирения РФ, органов правопорядка Сирии и администрации Хомса также позволили заключить соглашение о прекращении огня в населененном пункте Дхайредж, — отмечает ТАСС.

Россия, Иран и Турция за минувшие сутки подтвердили случаи нарушения режима прекращения огня в провинции Идлиб, — указывает Центр примирения РФ.

Накануне Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в подрыве суверенитета Сирии. По его словам, американская дипломатия в последние годы является крайне непоследовательной.

Ранее также сообщалось о переговорах президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом о дальнейших шагах, необходимых для мирного урегулирования в Сирии.