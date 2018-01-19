Пентагон потребовал больше денег на «долговременное соперничество» с Россией

Вашингтон, 19 января. Пентагон потребовал дополнительных инвестиций на «долговременное стратегическое соперничество» с Россией и Китаем, следует из оборонной стратегии США.

В документе отмечается, что «долговременное стратегическое соперничество с Китаем и Россией является принципиальным приоритетом» для Пентагона «и требует постоянно растущих инвестиций из-за масштаба угроз, которые эти страны представляют сегодня для безопасности и процветания США».

Новая оборонная стратегия предполагает изменение центра внимания Штатов. Теперь Вашингтон нацелен не борьбу с терроризмом, а соперничество великих держав, заявил глава военного ведомства Джеймс Мэттис, представляя стратегию, сообщает РИА Новости. В первую очередь речь идет о России и Китае, которые, по его словам, «подрывают международный порядок изнутри».

В частности, заявил Мэттис, Россия якобы стремится использовать право вето в Совбезе ООН, «чтобы пошатнуть НАТО».