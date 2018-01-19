18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Норвежский суд приговорил вербовщика ИГ к девяти годам тюрьмы
Весь мир
Пентагон потребовал больше денег на «долговременное соперничество» с Россией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пентагон потребовал больше денег на «долговременное соперничество» с Россией

    23:18  19 Января 2018
    221

    Пентагон потребовал больше денег на «долговременное соперничество» с Россией

    Вашингтон, 19 января. Пентагон потребовал дополнительных инвестиций на «долговременное стратегическое соперничество» с Россией и Китаем, следует из оборонной стратегии США.

    В документе отмечается, что «долговременное стратегическое соперничество с Китаем и Россией является принципиальным приоритетом» для Пентагона «и требует постоянно растущих инвестиций из-за масштаба угроз, которые эти страны представляют сегодня для безопасности и процветания США».

    Новая оборонная стратегия предполагает изменение центра внимания Штатов. Теперь Вашингтон нацелен не борьбу с терроризмом, а соперничество великих держав, заявил глава военного ведомства Джеймс Мэттис, представляя стратегию, сообщает РИА Новости. В первую очередь речь идет о России и Китае, которые, по его словам, «подрывают международный порядок изнутри».

    В частности, заявил Мэттис, Россия якобы стремится использовать право вето в Совбезе ООН, «чтобы пошатнуть НАТО».

    Пентагон потребовал больше денег на «долговременное соперничество» с Россией

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #китай #пентагон
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Лавров: Москва будет добиваться исполнения минских договоренностей

      22:34 19 Января 2018 803
      Читать
      21:23
      Вчера

      Лавров опроверг сообщения о выводе российских военных из сирийского Африна
      21:05
      Вчера

      «Соперничество, а не терроризм»: Пентагон представил новую стратегию нацбезопасности США

      20:43
      Вчера

      Анкара разрешила «Газпрому» строительство второй нитки «Турецкого потока»

      18:55
      Вчера

      Павел Буре: Путин — возможно, самый влиятельный человек в мире, но в общении он простой человек
      18:16
      Вчера

      Разворот в Атлантике: танкер с газом из РФ для США внезапно сменил курс

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 35695

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3678

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      35375

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      8405

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7923
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Захарова обвинила Киев в «убийстве» минских договоренностей

      Захарова обвинила Киев в «убийстве» минских договоренностей

      23:47   19 Января 2018
      417
      В Раду внесли постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса

      В Раду внесли постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса

      20:33   19 Января 2018
      1998
      Выборы-2018: в поддержку Путина собрано более 1,5 млн подписей

      Выборы-2018: в поддержку Путина собрано более 1,5 млн подписей

      16:37   19 Января 2018
      189
      Песков отреагировал на предложение Трампа перенести из Минска переговоры по Донбассу

      Песков отреагировал на предложение Трампа перенести из Минска переговоры по Донбассу

      15:19   19 Января 2018
      2190