Тиллерсон даст старт работе организации по усилению давления на Сирию

Вашингтон, 19 января. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон примет участие в церемонии начала работы организации Международного партнерства против безнаказанности за применение химического оружия, целью которой, в частности, является усиление давления на Сирию.

Как сообщил журналистам представитель Госдепартамента высокого ранга, 23 января Тиллерсон приедет в Париж, где встретится с французским министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом, чтобы обсудить Сирию, Иран, Ливан, Ливию, КНДР и Украину. Также он примет участие в церемонии запуска организации Международного партнерства против безнаказанности за применение химоружия.

Представитель американского внешнеполитического ведомства пояснил, что цель организации заключается «в усилении давления» и «привлечении к ответственности» тех, кто применяет химическое оружие, сообщает ТАСС.

При этом он добавил, что проблема имеет «очень большое значение» для президента США Дональда Трампа, «особенно сейчас, когда Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении возможности для защиты режима [сирийского президента Башара] Асада».

Отметим, ранее в интервью французским СМИ президент России Владимир Путин заявил, что нет никаких доказательств того факта, что власти Сирийской Арабской Республики применяют химическое оружие. По его словам, на аэродроме «Шайрат» в Сирии, откуда якобы наносились удары с применением запрещенных веществ, неизбежно остались бы следы химоружия. Однако американская сторона отказалась проводить инспекцию объекта.

Напомним, коалиция, возглавляемая США, с 2014 года проводит в Сирии операцию против террористов фактически незаконно, без разрешения властей страны. 30 сентября 2015 года по решению президента России Владимира Путина по официальному запросу Дамаска была начата военная операция ВКС РФ в САР.