Нью-Йорк, 19 января. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Иордании Айман Сафади подтвердили приверженность обеих стран единству и территориальной целостности Сирии в ходе встречи, состоявшейся в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты также отметили важность проведения конгресса национального диалога в Сочи для урегулирования конфликта в Сирии.

Отмечается, что Лавров и Сафади обсудили широкий спектр вопросов международной повестки. Особое внимание в этом контексте уделили ситуации в Сирии.

"Стороны подтвердили принципиальную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности САР, безальтернативность политического урегулирования через инклюзивный межсирийский диалог на основе резолюции 2254 СБ ООН", — отмечается на сайте МИД РФ.

Накануне Сергей Лавров призвал уберечь Сирию от «подрывов» со стороны Вашингтона.