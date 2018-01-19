Лавров: Москва будет добиваться исполнения минских договоренностей

ООН, 19 января. Россия будет добиваться, чтобы «все, что записано в минских договоренностях, выполнялось», хотя Киев является «абсолютно не договороспособным», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На пресс-конференции в ООН Лавров, комментируя реакцию стран Запада на принятие Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса, ответил, что «у нас нет никаких сомнений». При этом он подчеркнул, что в США и Европе «прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти».

«Взяв под свое крыло вот эту власть, власть, которая абсолютно не договороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально», — добавил он.

Лавров подчеркнул, что Москва будет добиваться, чтобы «все, что записано в минских договоренностях, выполнялось».

«И попытки сбить прицел и куда-то увести в сторону эти дискуссии, стремление найти новые какие-то повестки дня, новые методы, новые формы, они неприемлемы», — заключил Лавров.

Напомним, закон о реинтеграции Донбасса дает право главе Украины Петру Порошенко в мирное время использовать вооруженные силы «для сохранения суверенитета государства». Также впервые в украинских документах Россия была названа «страной-агрессором». В ближайшее время закон поступит на подпись Порошенко, после чего вступит в силу.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и выступает за мирное урегулирование кризиса в соответствии с минскими договоренностями. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ситуация в отношениях между Россией и Украиной «абсолютно ненормальная», но отношения между странами нормализуется после урегулирования конфликта в Донбассе, сообщала «Газета.ру».