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Весь мир
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Украина
Лавров: Москва будет добиваться исполнения минских договоренностей
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    Лавров: Москва будет добиваться исполнения минских договоренностей

    22:34  19 Января 2018
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    Лавров: Москва будет добиваться исполнения минских договоренностей

    ООН, 19 января. Россия будет добиваться, чтобы «все, что записано в минских договоренностях, выполнялось», хотя Киев является «абсолютно не договороспособным», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    На пресс-конференции в ООН Лавров, комментируя реакцию стран Запада на принятие Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса, ответил, что «у нас нет никаких сомнений». При этом он подчеркнул, что в США и Европе «прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти».

    «Взяв под свое крыло вот эту власть, власть, которая абсолютно не договороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально», — добавил он.

    Лавров подчеркнул, что Москва будет добиваться, чтобы «все, что записано в минских договоренностях, выполнялось».

    «И попытки сбить прицел и куда-то увести в сторону эти дискуссии, стремление найти новые какие-то повестки дня, новые методы, новые формы, они неприемлемы», — заключил Лавров.

    Лавров: Москва будет добиваться исполнения минских договоренностей

    Напомним, закон о реинтеграции Донбасса дает право главе Украины Петру Порошенко в мирное время использовать вооруженные силы «для сохранения суверенитета государства». Также впервые в украинских документах Россия была названа «страной-агрессором». В ближайшее время закон поступит на подпись Порошенко, после чего вступит в силу. 

    Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и выступает за мирное урегулирование кризиса в соответствии с минскими договоренностями. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ситуация в отношениях между Россией и Украиной «абсолютно ненормальная», но отношения между странами нормализуется после урегулирования конфликта в Донбассе, сообщала «Газета.ру».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #донбасс #украина #порошенко #лавров
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