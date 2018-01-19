Сирия: нарушения перемирия в Идлибе зафиксировали Россия, Иран и Турция

Дамаск, 19 января. Россия, Иран и Турция зафиксировали случаи нарушений режима прекращения огня в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Отмечается также, что совместная работа Центра примирения РФ, органов правопорядка САР и местных властей позволила заключить соглашение о перемирии в поселении Дайредж провинции Хомс.

В населенный пункт Тарин провинции Хомс была доставлена гуманитарная помощь общим объемом около двух тонн. Ее основу составили продукты питания и медикаменты. А жители населенного пункта Хатла провинции Дейр-эз-Зор получили питьевую воду.

Ранее сообщалось, что на протяжении недели к режиму прекращения огня присоединились пять населенных пунктов Сирийской Арабской Республики. Более четырех тысяч мирных жителей вернулись домой.