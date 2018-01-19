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Политика
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Украина
США опубликовали программу по интеграции Донбасса в украинскую экономику
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    США опубликовали программу по интеграции Донбасса в украинскую экономику

    22:19  19 Января 2018  /обновлено: 22:58  19 Января 2018
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    США опубликовали программу по интеграции Донбасса в украинскую экономику

    Москва, 19 января. Американское правительственное агентство USAID подготовило программу, которая призвана наладить связи между экономикой Донбасса и рынками Украины и ЕС «в ответ на российскую агрессию». 

    Новый американский проект по поддержке Украины, предполагает, что Штаты будут содействовать повышению экономического роста Донбасса. Вина же за спад украинской экономики возлагается на «агрессию России». 

    Как сообщает RT, главным инструментом станут инвестиции для предприятий Донбасса. В документе отмечается, что если Донбасс будет больше связан с Украиной и менее зависим от России, то у проживающих там граждан якобы будет больше возможностей для поиска работы. 

    Отметим, программа США по привязке экономики Донбасса к Украине и ЕС выпущена в день принятия Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса, который дает право главе Украины Петру Порошенко в мирное время использовать вооруженные силы «для сохранения суверенитета государства». 

    США опубликовали программу по интеграции Донбасса в украинскую экономику

    Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе. 11 января президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в отношениях между Россией и Украиной «абсолютно ненормальная», но отношения между странами нормализуется после урегулирования конфликта в Донбассе, сообщала «Газета.ру».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сша #донбасс #украина #порошенко
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