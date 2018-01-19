Названа цена билета на вечеринку в честь годовщины президентства Трампа

Вашингтон, 19 января. Президент США Дональд Трамп отметит годовщину на посту президента США вечеринкой в своей резиденции во Флориде. Место за одним столом с американским лидером обойдется в 250 тысяч долларов, сообщает Bloomberg.

По данным агентства пригласительный на двоих будет стоить 100 тысяч долларов. В стоимость билета входят ужин и фото с Трампом, пишет «Газета.ru».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что двое «замечательных американцев» могут выиграть билеты на его вечеринку в лотерею, сообщения о которой он разослал своим сторонникам по SMS. Участники розыгрыша должны пожертвовать не менее трех долларов на политическую деятельность Трампа.