«А нас спросили?»: немецкий эксперт объяснил Украине ее «перспективы» в НАТО

Москва, 19 января. Немецкий эксперт Маттиас Уль высказался о «перспективах» вступления Украины в Североатлантический альянс в эфире программы «Время покажет».

Уль отметил, что Киев не устает повторять о желании вступить в НАТО, не интересуясь мнением самого альянса.

«Вы хоть бы раз спросили, мы вас хотим вообще, или нет?», — поинтересовался эксперт.

Он посоветовал украинским властям осознать, что «в ближайшие 40 лет» вопрос о членстве страны в НАТО не стоит.

Ведущая программы «Время покажет» также справилась о мнении эксперта о признании Верховной радой России «страной-агрессором». Уль ответил, что считает позицию Украины странной.

«Мы имеем две страны, которые, как бы, друг с другом воюют, а один скажет: а давайте мы у них купим газ. Это выглядит очень странно», — заключил немец.

Ранее Петр Порошенко пообещал, что Украина вступит в НАТО в «обозримом будущем».