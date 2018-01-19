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Политика
Сирия: около 50 человек вернулись домой за сутки — Центр примирения РФ
Политика
«А нас спросили?»: немецкий эксперт объяснил Украине ее «перспективы» в НАТО
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    «А нас спросили?»: немецкий эксперт объяснил Украине ее «перспективы» в НАТО

    22:00  19 Января 2018
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    «А нас спросили?»: немецкий эксперт объяснил Украине ее «перспективы» в НАТО

    Москва, 19 января. Немецкий эксперт Маттиас Уль высказался о «перспективах» вступления Украины в Североатлантический альянс в эфире программы «Время покажет».

    Уль отметил, что Киев не устает повторять о желании вступить в НАТО, не интересуясь мнением самого альянса.

    «Вы хоть бы раз спросили, мы вас хотим вообще, или нет?», — поинтересовался эксперт.

    Он посоветовал украинским властям осознать, что «в ближайшие 40 лет» вопрос о членстве страны в НАТО не стоит.

    Ведущая программы «Время покажет» также справилась о мнении эксперта о признании Верховной радой России «страной-агрессором». Уль ответил, что считает позицию Украины странной.

    «Мы имеем две страны, которые, как бы, друг с другом воюют, а один скажет: а давайте мы у них купим газ. Это выглядит очень странно», — заключил немец.

    Ранее Петр Порошенко пообещал, что Украина вступит в НАТО в «обозримом будущем».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
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    #украина #нато #эксперт #перспективы
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