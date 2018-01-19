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Политика
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Немецкий политолог напомнил НАТО, что война с Россией является «самоубийством»
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    Немецкий политолог напомнил НАТО, что война с Россией является «самоубийством»

    21:55  19 Января 2018
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    Немецкий политолог напомнил НАТО, что война с Россией является «самоубийством»

    Берлин, 19 января. Немецкий журнал Contra Magazin призвал НАТО к пониманию, что война против России является «самоубийством». Читатели издания отмечают, что Германия помнит это на собственном опыте. 

    Автор Contra Magazin Эрнст Пленнер обращает внимание на то, что в НАТО существуют силы, которые убеждены в правильности «военного решения» противостояния с Россией. По мнению же автора, те, кто выступают против русских, «фактически совершают самоубийство». В доказательство силы российского оружия Пленнер напоминает о комплексах «Искандер-М», способных «за две минуты долететь до Варшавы, а за четыре — до Берлина». 

    Журналист подчеркивает, что в НАТО не должны сомневаться в том, что русские, патриотизм которых возрос на фоне конфронтации с Западом, «нажмут кнопку» для защиты своей родины. 

    Автор немецкого издания подчеркивает, что Россия может уничтожить любую внешнюю угрозу. Подводя итоги, он все-таки отмечает, что политики-реалисты, к чьему числу он относит президента США Дональда Трампа, это осознают и снижают напряженность в военном плане.

    Комментаторы согласились с выводами Пленнера. В частности, пользователь под ником Jomenk пишет, что «любой, кто пытался (воевать с Россией), получил разбитый нос». 

    «Особенно это должны понимать мы, немцы. И одно можно сказать точно: будь мы в НАТО, или нет, в случае войны от нашей страны не останется камня на камне. И восстанавливать будет нечего»,- пишет читатель.

    Немецкий политолог напомнил НАТО, что война с Россией является «самоубийством»

    Отметим, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается безвольно наблюдать за разрастанием американской ПРО. Как отметил российский лидер, это также относится и к появлению элементов ПРО США в Южной Корее. Помимо этого, в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну Путин рассказал об «адекватном ответе» России на действия НАТО.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сша #трамп #искандер-м #германия #про
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