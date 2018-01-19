Лавров: Коалиция во главе с США по-прежнему не борется с «Джебхат ан-Нусрой» в Сирии

ООН, 19 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международная коалиция во главе с Соединенными Штатами все еще не борется с организацией «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ). Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в стенах ООН.

Лавров отметил, что обсуждал этот вопрос еще с Джоном Керри, занимавшем должность Госсекретаря США в каденцию Барака Обамы. Однако и сейчас Вашингтон не борется с «Джебхат ан-Нусрой», — подчеркнул российский дипломат.

«Возвращаясь к Сирии, я уже многие годы, начиная с того периода, когда этот конфликт разразился, с Джоном Керри разговаривал об имеющихся фактах, что коалиция Соединенных Штатов не трогает «Джебхат ан-Нусру». До сих пор коалиция, возглавляемая Вашингтоном, с «Джебхат ан-Нусрой» не борется», — заключил российский дипломат.

Ранее Сергей Лавров заявил, что американцы закрывают глаза на создание химического оружия в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.