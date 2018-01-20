Сирия новости 20 января 07.00: Турция готовится к операции в Африне; САА продолжает наступление в Идлибе

Сирия, 20 января. Турция готовится к операции в Африне; САА продолжает наступление в Идлибе; боевики ведут активную оборону в пригородах Дамаска. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили контратаку «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потерял восемь полевых командиров в Идлибе.

ВС Турции: обстреливают позиции YPG в Африне.

«Файлак ар-Рахман»: произвели массовый минометный обстрел жилого квартала в Дамаске.

Провинция Дамаск

Вооруженные группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам» продолжают оказывать сопротивление правительственным войскам в Восточной Гуте. По сообщениям источника в Twitter (@EasternMediafax), несколько сотен боевиков ведут активную оборону своих позиций в пригородах Дамаска Харасте и Арбиле. Отмечается, что в ходе боестолкновений в этом районе САА потеряла танк и зенитную самоходную установку.

Как пишет источник в Twitter (@Sohayb_Masri1), группировка «Файлак ар-Рахман» произвели массовый обстрел жилого района Дамаска Дахият аль-Асад, в результате которого боевики выпустили более ста мин.

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» перебросили свежие силы в район Эз-Зарикия, где по некоторым данным, планирует создание минных заграждений, сообщает источник в Twitter (@aali4573).

Провинция Алеппо

По информации, опубликованной в Twitter (@ararat_promethu), турецкое военное руководство провело передислокацию бронетанковых подразделений в граничащей с Сирией провинции Хатай. Так, 20 бронетранспортеров было переброшено в район населенного пункта Нарлыджа.

Источник в Twitter (@yarsani_hawrami) сообщает, что боевики вооруженных группировок, участвующие в операции «Щит Евфрата», обстреливают курдские вооруженные формирования из района населенного пункта Азаз. Три артиллерийских снаряда было выпущено по позициям YPG в районе Катмы и две мины — по позициям в районе Минника. О потерях не сообщается.

Провинция Хомс

Источник в Twitter (@bilaljbeiro) пишет, что в район западнее населенного пункта Заръа из Эр-Растана прибыл отряд подкрепления «Хайят Тахрир аш-Шам» с вооружением и боеприпасами.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб продолжаются боестолкновения сирийских правительственных войск с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам». По данным источника в Twitter (@leithfadel) группировки радикальных исламистов не оставляют попыток не допустить дальнейшего продвижения САА, перебрасывая подкрепления и укрепляя свои позиции.

Как сообщает источник в Telegam (@nors2017), в ходе боев в районе населенного пункта Кафер-Зайта было ликвидировано восемь полевых командиров «Хайят Тахрир аш-Шам» из Саудовской Аравии и Туниса.

По информации источника в Twitter @sayed_ridha, боевики попытались контратаковать позиции САА из района населенного пункта Умм-эль-Халахиль в направлении Нихи, однако вынуждены были отступить.

Telegram-канал @stepnews пишет, что артиллерийским огнем САА удалось уничтожить нескольких боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и пикап с установленной на нем зенитной установкой в районе населенного пункта Телль-Марак.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)