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Сирия новости 20 января 07.00: Турция готовится к операции в Африне; САА продолжает наступление в Идлибе
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    Сирия новости 20 января 07.00: Турция готовится к операции в Африне; САА продолжает наступление в Идлибе

    7:00  20 Января 2018
    2263

    Сирия новости 20 января 07.00: Турция готовится к операции в Африне; САА продолжает наступление в Идлибе

    Сирия, 20 января. Турция готовится к операции в Африне; САА продолжает наступление в Идлибе; боевики ведут активную оборону в пригородах Дамаска. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили контратаку «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: потерял восемь полевых командиров в Идлибе.

    ВС Турции: обстреливают позиции YPG в Африне.

    «Файлак ар-Рахман»: произвели массовый минометный обстрел жилого квартала в Дамаске.

    Сирия новости 20 января 07.00: Турция готовится к операции в Африне; САА продолжает наступление в Идлибе

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 20 января 07.00: Турция готовится к операции в Африне; САА продолжает наступление в Идлибе

    Вооруженные группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам» продолжают оказывать сопротивление правительственным войскам в Восточной Гуте. По сообщениям источника в Twitter (@EasternMediafax), несколько сотен боевиков ведут активную оборону своих позиций в пригородах Дамаска Харасте и Арбиле. Отмечается, что в ходе боестолкновений в этом районе САА потеряла танк и зенитную самоходную установку.   

    Как пишет источник в Twitter (@Sohayb_Masri1), группировка «Файлак ар-Рахман» произвели массовый обстрел жилого района Дамаска Дахият аль-Асад, в результате которого боевики выпустили более ста мин.

    Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» перебросили свежие силы в район Эз-Зарикия, где по некоторым данным, планирует создание минных заграждений, сообщает источник в Twitter (@aali4573).

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 20 января 07.00: Турция готовится к операции в Африне; САА продолжает наступление в Идлибе

    По информации, опубликованной в Twitter (@ararat_promethu), турецкое военное руководство провело передислокацию бронетанковых подразделений в граничащей с Сирией провинции Хатай. Так, 20 бронетранспортеров было переброшено в район населенного пункта Нарлыджа.

    Источник в Twitter (@yarsani_hawrami) сообщает, что боевики вооруженных группировок, участвующие в операции «Щит Евфрата», обстреливают курдские вооруженные формирования из района населенного пункта Азаз. Три артиллерийских снаряда было выпущено по позициям YPG в районе Катмы и две мины — по позициям в районе Минника. О потерях не сообщается.  

    Провинция Хомс

    Сирия новости 20 января 07.00: Турция готовится к операции в Африне; САА продолжает наступление в Идлибе

    Источник в Twitter (@bilaljbeiro) пишет, что в район западнее населенного пункта Заръа из Эр-Растана прибыл отряд подкрепления «Хайят Тахрир аш-Шам» с вооружением и боеприпасами.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 20 января 07.00: Турция готовится к операции в Африне; САА продолжает наступление в Идлибе

    В провинции Идлиб продолжаются боестолкновения сирийских правительственных войск с боевиками  «Хайят Тахрир аш-Шам». По данным источника в Twitter (@leithfadel) группировки радикальных исламистов не оставляют попыток не допустить дальнейшего продвижения САА, перебрасывая подкрепления и укрепляя свои позиции.

    Как сообщает источник в Telegam (@nors2017), в ходе боев в районе населенного пункта Кафер-Зайта было ликвидировано восемь полевых командиров «Хайят Тахрир аш-Шам» из Саудовской Аравии и Туниса.

    По информации источника в Twitter @sayed_ridha, боевики попытались контратаковать позиции САА из района населенного пункта Умм-эль-Халахиль в направлении Нихи, однако вынуждены были отступить.

    Telegram-канал @stepnews пишет, что артиллерийским огнем САА удалось уничтожить нескольких боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и пикап с установленной на нем зенитной установкой в районе населенного пункта Телль-Марак.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #дамаск #саа #идлиб #хомс #ахрар аш-шам #файлак ар-рахман #хайят тахрир аш-шам #вс турции
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