Сирия итоги за сутки на 20 января 06.00: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Алеппо, в Дейр-эз-Зоре погибло 12 бойцов SDF

Сирия, 20 января. САА при поддержке ВКС РФ выбила «Джебхат ан-Нусру»1 из двух поселений Алеппо, в Дейр-эз-Зоре в результате атаки ИГ1 погибло 12 бойцов SDF, протурецкие формирования продолжают подготовку к наступлению на Африн. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали опорные пункты «Джебхат ан-Нусры» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освободили от «Ан-Нусры» два поселения Алеппо, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Исламское государство»1: ведет бои с SDF в Дейр-эз-Зоре и Хасаке, выбило «Тахрир аш-Шам» из нескольких поселений Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: несет потери в Идлибе, атакует САА в Идлибе, теряет позиции в Алеппо.

«Ахрар аш-Шам»: передислоцируется в Алеппо из Идлиба.

«Файлак ар-Рахман»: ведет бои с САА в Восточной Гуте.

Курды: противостоят ИГ в Хасаке, перебросили подкрепление из Манбиджа в Африн, потеряли 12 бойцов в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Правительственные войска САР обстреливали опорные пункты радикальных группировок в городе Хараста Восточной Гуты, писало Fars News. Ранее боевики вооруженных формирований «Тахрир аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» пытались напасть на расположения Сирийской арабской армии (САА), однако все атаки радикалов были отражены. Также Al-Masdar News передавало, что элитное подразделение армии САР готово войти в Харасту для поддержки базирующихся в городе бригад САА.

На фронте Арбина были зафиксированы бои между Сирийской арабской армией (САА) и группировкой «Файлак ар-Рахман». Об этом писал на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq) один из местных источников.

Кроме того, перестрелки между САА и радикальными группировками отмечались в окрестностях населенных пунктов Кафр Батна и Ан-Нашабия, а также в районах Джобар и Айн Тарма Восточной Гуты. Об это писал военный Telegram-канал (@NRVR11).

Провинция Алеппо

Министр обороны Турции заявил о начале военной операции против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в Африне, передавал в начале дня местный источник в своем микроблоге в Twitter (@OmerOzkizilcik). Другой Twitter-канал (@BarzanSadiq) писал, что турецкая техника продолжает стекаться в район сирийской границы. Также, по данным автора публикации, 20 автобусов с подконтрольными Анкаре боевиками прибыли в города Азаз на севере провинции Алеппо. Одновременно с этим Сирийская свободная армия (ССА) и «Ахрар аш-Шам» начали передислоцироваться в этот район региона из Идлиба. В конце дня командование ССА заявило, что наступление на позиции курдов откладывается до завтрашнего утра в связи с плохой погодой, писал источник в сети Twitter (@Dalatrm).

Жители Африна вышли на демонстрацию против вторжения турецких войск в город, сообщал на своей странице в Facebook (@dimashq.now) местный источник.

В это же время местный Twitter-канал (@azazmedia2011) передавал, что Демократические силы Сирии (SDF) обстреляли город Азаз. В результате артиллерийского удара было разрушено здание психиатрической больницы. Подкрепление SDF выдвинулось из Манбиджа в сторону Африна, сообщал военный источник в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq).

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжила освобождать от радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» территории провинции Алеппо. Информационное агентство Damascus Now передавало на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что правительственные войска выбили террористов из населенных пунктов Кеталь и Ум ас Санабиль в юго-западной части региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

На подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор снова были зафиксированы столкновения между курдскими отрядами ополчения и группировками «Исламского государства». Военный источник в социальной сети Twitter (@andrevasiliev80) писал, что бои отмечались в районе населенного пункта Гаранидж.

Информагентство Al-Masdar News сообщало, что информационные каналы ИГИЛ1 подтвердили, что в бою с SDF в окрестностях Гараниджа был ликвидирован примкнувший к ИГ рэпер из Германии.

Вечером военный источник передавал на своей странице в Twitter (@maho00__77jubaa), что в результате атаки смертника на позиции SDF недалеко от деревни Аль-Бауз погибло 12 бойцов «демократической армии».

Провинция Идлиб

ВКС РФ наносили удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Хазарин на юге провинции Идлиб, передавал военный источник в Twitter (@watannews2015). Также российская авиация атаковала расположения радикалов в окрестностях поселений Хан ас-Субуль, Хеш, Басида и Катра на востоке региона. Об этом писал Telegram-канал (@NRVR11).

В это время артиллерия Сирийской арабской армии (САА) вела обстрел позиций боевиков недалеко от поселения Джиср аш-Шугур. Об этом сообщало информагентство Damascus Now на своей странице в Facebook (@dimashq.now). Местный источник передавал в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что армия САР вела артиллерийский обстрел позиций террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях деревень Аль Хабит и Хараш Абдин.

Провинция Хама

Российская авиация атаковала опорные пункты радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Мазраат Жиата на севере провинции Хама, передавал военный источник в своем микроблоге в Twitter (@watannews2015).

Информационное агентство Al-Masdar News писало, ссылаясь на источники, подконтрольные ИГИЛ, что радикальные исламисты пытались атаковать расположения Сирийской арабской армии (САА) на северо-востоке провинции Хама. Сведений, подтверждающих данный факт, со стороны официальных источников не поступало.

В конце дня информационное агентство Al-Masdar News писало, что террористы «Исламского государства» выбили радикалов коалиции «Тахрир аш-Шам» из нескольких поселений на северо-востоке провинции Хама. Таким образом, ИГИЛовцы вынудили боевиков «Ан-Нусры» покинуть эту часть региона.

Провинция Хасака

Террористы «Исламского государства» активизировали атаки на опорные пункты Демократических сил Сирии (SDF) на юге провинции Хасака, сообщил в своем микроблоге в Twitter (@Terror_Monitor) военный источник. По данным информационного агентства Al-Masdar News, радикальные исламисты напали на позиции курдских отрядов ополчения недалеко от города Аш-Шаддади. Напомним, ранее опорные пункты SDF в этой местности подверглись сразу двум атакам террористов-смертников. Местные источники писали, что в результате взрывов «джихад-мобилей» погибло более 20 бойцов «демократической армии».

Ирак

Информационное агентство Rudaw передавало, что бойцы отряда народного ополчения «Хашд аш-Шааби» нейтрализовали террориста-смертника ИГИЛ к востоку от города Самарра на юге провинции Салах эд-Дин.

Семь членов «Исламского государства» было арестовано солдатами иракской армии в провинции Анбар. По данным информационного агентства Iraqi News, радикальных исламистов удалось задержать при проверке личностей иракцев, возвращающихся в свои дома в городе Аль-Каим.

Недалеко от города Хит сдетонировало самодельное взрывное устройство, писало Iraqi News. В результате происшествия тяжелые ранения получили четверо детей.

Еще один взрыв прогремел в северной части Багдада, сообщал один из источников на своей странице в социальной сети Twitter (@rudaw_arabic). По данным автора публикации, в результате инцидента, произошедшего в оживленном квартале иракской столицы, погиб один мирный житель, еще два человека получили тяжелые ранения.

В 40 километрах к югу от города Мосул было обнаружено массовое захоронение тел жертв «Исламского государства». Информагентство Iraqi News писало, что в братской могиле найдены останки 23 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)