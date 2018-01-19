Лавров назвал главную задачу России, Турции и Ирана в Сирии

Нью-Йорк, 19 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главная задача РФ, Турции и Ирана – это обеспечение полноценного функционирования зоны деэскалации в провинции Идлиб.

«У нас сейчас главная задача вместе с Турцией и Ираном это обеспечить полноценное функционирование зоны деэскалации в Идлибе, там, к сожалению, наши турецкие партнеры пока не выставили всех тех наблюдательных постов, которые они должны выставить согласно договоренностям», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ также добавил, что Москва находится в контакте с Анкарой по ситуации в Идлибе, отметив, что в ближайшее время эти проблемы будут урегулированы, благодаря чему зоны деэскалации обеспечат стабильность в этом регионе.

Напомним, 11 января президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обсуждалось урегулирование конфликта в Сирии. Президент России отметил, что благодаря межсирийским переговорам в Астане были достигнуты соглашения о режиме прекращения огня и созданы зоны деэскалации в Сирии.