Лавров: США всерьез формируют альтернативные органы власти в Сирии

ООН, 19 января. США занимаются формированием альтернативных органов власти в Сирии, это противоречит обязательствам Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Лавров отметил, что от США поступают «противоречивые послания». Ранее было объявлено о создании так называемых «сил безопасности границы» в Сирии, а позднее пришло опровержение.

«Но то, что США всерьез занимаются формированием альтернативных органов власти на огромной части сирийской территории — это факт», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что «это абсолютно противоречит их собственным обязательствам, под которыми они не раз подписывались». Речь идет о заявлениях в приверженности территориальной целостности Сирии, сделанным в Совете Безопасности ООН.

Лавров напомнил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон неоднократно заявлял ему, что единственная цель и причина присутствия американских военных в Сирии — это победа над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Однако, как отметил дипломат, теперь России придется считаться с новыми, «гораздо более далеко идущими планами» Вашингтона.

Напомним, 30 сентября 2015 года по решению президента России Владимира Путина по официальному запросу Дамаска была начата военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов ИГ1. В настоящее время в САР действуют база ВКС РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.

Отметим, что коалиция, возглавляемая США, действует на территории Сирии фактически незаконно, без разрешения сирийских властей.

1 Организация запрещена на территории РФ.