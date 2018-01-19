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Политика
Сирия: около 50 человек вернулись домой за сутки — Центр примирения РФ
Политика
Лавров: США всерьез формируют альтернативные органы власти в Сирии
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    Лавров: США всерьез формируют альтернативные органы власти в Сирии

    21:31  19 Января 2018
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    Лавров: США всерьез формируют альтернативные органы власти в Сирии

    ООН, 19 января. США занимаются формированием альтернативных органов власти в Сирии, это противоречит обязательствам Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

    Лавров отметил, что от США поступают «противоречивые послания». Ранее было объявлено о создании так называемых «сил безопасности границы» в Сирии, а позднее пришло опровержение.

    «Но то, что США всерьез занимаются формированием альтернативных органов власти на огромной части сирийской территории — это факт», — заявил Лавров.

    Он подчеркнул, что «это абсолютно противоречит их собственным обязательствам, под которыми они не раз подписывались». Речь идет о заявлениях в приверженности территориальной целостности Сирии, сделанным в Совете Безопасности ООН.

    Лавров напомнил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон неоднократно заявлял ему, что единственная цель и причина присутствия американских военных в Сирии — это победа над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

    Однако, как отметил дипломат, теперь России придется считаться с новыми, «гораздо более далеко идущими планами» Вашингтона.

    Лавров: США всерьез формируют альтернативные органы власти в Сирии

    Напомним, 30 сентября 2015 года по решению президента России Владимира Путина по официальному запросу Дамаска была начата военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов ИГ1. В настоящее время в САР действуют база ВКС РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. 

    Отметим, что коалиция, возглавляемая США, действует на территории Сирии фактически незаконно, без разрешения сирийских властей.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #сша #сирия #хмеймим #лавров #тартус #исламскоегосударство
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