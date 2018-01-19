Нью-Йорк, 19 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг сообщения о выводе российских военных из сирийского Африна.

«Эти сообщения потом были опровергнуты», — сказал глава МИД РФ, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ о выводе российских наблюдателей из Африна.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Турции нанесли не менее 10 артиллерийских ударов по позициям курдских отрядов «Сил народной самообороны» в районе города Африн на севере Сирии. Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что Анкара намерена начать наземную операцию против «Сил народной самообороны» в Африне.

Позднее в турецких СМИ появилась информация о том, что российские военные якобы покидают сирийский Африн, где вооруженные силы Турции планируют начать операцию против сил сирийских курдов. Турция считает курдские «Отряды народной самообороны» террористической организацией и уже давно угрожает нанести удары по их позициям в сирийских городах Африн и Манбидж.

Напомним, 11 января президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись мнениями по различным аспектам ситуации в Сирии. Кроме того, Владимир Путин обсудил с президентом Турции вопрос об участии курдов в Конгрессе нацдиалога Сирии, который состоится в Сочи 29-30 января.