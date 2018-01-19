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Политика
Сирия: около 50 человек вернулись домой за сутки — Центр примирения РФ
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Сирия новости 19 января 22.30: ИГ выбило «Тахрир аш-Шам» с северо-востока Хамы, в Дейр-эз-Зоре погибло 12 бойцов SDF
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    Сирия новости 19 января 22.30: ИГ выбило «Тахрир аш-Шам» с северо-востока Хамы, в Дейр-эз-Зоре погибло 12 бойцов SDF

    22:30  19 Января 2018
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    Сирия новости 19 января 22.30: ИГ выбило «Тахрир аш-Шам» с северо-востока Хамы, в Дейр-эз-Зоре погибло 12 бойцов SDF

    Сирия, 19 января. ИГ1 выбило «Тахрир аш-Шам» из нескольких поселений Хамы, в Дейр-эз-Зоре погибло 12 бойцов SDF, ССА отложила наступление на Африн в связи с погодными условиями. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по позициям «Ан-Нусры» в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске.

    «Исламское государство»1: атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре, выбило «Тахрир аш-Шам» из нескольких поселений Хамы.

    «Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Хаме.

    «Файлак ар-Рахман»: ведет бои с САА в Восточной Гуте.

    Курды: перебросили подкрепление из Манбиджа в Африн, потеряли 12 бойцов в Дейр-эз-Зоре.

    Сирия новости 19 января 22.30: ИГ выбило «Тахрир аш-Шам» с северо-востока Хамы, в Дейр-эз-Зоре погибло 12 бойцов SDF

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 19 января 22.30: ИГ выбило «Тахрир аш-Шам» с северо-востока Хамы, в Дейр-эз-Зоре погибло 12 бойцов SDF

    На фронте Арбина в Восточной Гуте продолжаются вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировкой «Файлак ар-Рахман». Об этом пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq) один из местных источников.

    Ранее сообщалось о перестрелках между правительственными войсками и незаконными вооруженными формированиями в окрестностях населенных пунктов Кафр Батна и Ан-Нашабия, а также в районах Джобар и Айн Тарма.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 19 января 22.30: ИГ выбило «Тахрир аш-Шам» с северо-востока Хамы, в Дейр-эз-Зоре погибло 12 бойцов SDF

    Командование протурецкой Сирийской свободной армии (ССА) заявило, что наступление на позиции курдских отрядов ополчения в Африне откладывается до завтрашнего утра в связи с плохой погодой, пишет источник в Twitter (@Dalatrm).

    Подкрепление SDF выдвинулось из Манбиджа в сторону Африна, сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq).

    В это же время местный Twitter-канал (@azazmedia2011) передает, что Демократические силы Сирии (SDF) обстреляли город Азаз. В результате артиллерийского удара было разрушено здание психиатрической больницы.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 19 января 22.30: ИГ выбило «Тахрир аш-Шам» с северо-востока Хамы, в Дейр-эз-Зоре погибло 12 бойцов SDF

    На подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор продолжаются столкновения между курдскими отрядами ополчения и террористами «Исламского государства». По сведениям военного источника в Twitter (@maho00__77jubaa), в результате атаки смертника на позиции SDF недалеко от деревни Аль-Бауз погибло 12 бойцов «демократической армии». Ранее сообщалось, что в окрестностях населенного пункта Гаранидж возобновились ожесточенные бои между SDF и ИГИЛовцами.

    Провинция Хама

    Сирия новости 19 января 22.30: ИГ выбило «Тахрир аш-Шам» с северо-востока Хамы, в Дейр-эз-Зоре погибло 12 бойцов SDF

    Информационное агентство Al-Masdar News передает, что террористы «Исламского государства» выбили радикалов коалиции «Тахрир аш-Шам» из нескольких поселений на северо-востоке провинции Хама. Таким образом, ИГИЛовцы вынудили боевиков «Ан-Нусры» покинуть эту часть региона.

    ВКС РФ продолжают наносить удары по пунктам дислокации радикальных исламистов  на севере провинции. Ранее сообщалось, что российская авиация атаковала укрепрайоны боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 недалеко от населенного  пункта Мазраат Жиата.

    Ирак

    Сирия новости 19 января 22.30: ИГ выбило «Тахрир аш-Шам» с северо-востока Хамы, в Дейр-эз-Зоре погибло 12 бойцов SDF

    Боевики ИГ напали на дом фермера в южном пригороде Мосула, передает информационное агентство Iraqi News. В результате перестрелки мирный житель поселения был убит. Прибывшие на местно силы безопасности уничтожили радикального исламиста.

    Несколько тысяч жителей Багдада вышли на демонстрацию, сообщает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@wakaltyaqein). Митингующие требуют проведения реформ и улучшения качества жизни.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #турция #хама #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #дейр-эз-зор #багдад #сса #джебхат ан-нусра #африн
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    Сирия новости 19 января 22.30: ИГ выбило «Тахрир аш-Шам» с северо-востока Хамы, в Дейр-эз-Зоре погибло 12 бойцов SDF
    Сирия новости 19 января 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» поселений Алеппо, жители Африна вышли на митинг против вторжения ВС Турции
    Сирия новости 19 января 16.30: Турция начала операцию против YPG в Алеппо, в Хасаке продолжаются столкновения между ИГ и SDF
    Сирия новости 19 января 12.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Хаме, в Харасте продолжаются ожесточенные бои
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