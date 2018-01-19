Сирия новости 19 января 22.30: ИГ выбило «Тахрир аш-Шам» с северо-востока Хамы, в Дейр-эз-Зоре погибло 12 бойцов SDF

Сирия, 19 января. ИГ1 выбило «Тахрир аш-Шам» из нескольких поселений Хамы, в Дейр-эз-Зоре погибло 12 бойцов SDF, ССА отложила наступление на Африн в связи с погодными условиями. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Ан-Нусры» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске.

«Исламское государство»1: атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре, выбило «Тахрир аш-Шам» из нескольких поселений Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Хаме.

«Файлак ар-Рахман»: ведет бои с САА в Восточной Гуте.

Курды: перебросили подкрепление из Манбиджа в Африн, потеряли 12 бойцов в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

На фронте Арбина в Восточной Гуте продолжаются вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировкой «Файлак ар-Рахман». Об этом пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq) один из местных источников.

Ранее сообщалось о перестрелках между правительственными войсками и незаконными вооруженными формированиями в окрестностях населенных пунктов Кафр Батна и Ан-Нашабия, а также в районах Джобар и Айн Тарма.

Провинция Алеппо

Командование протурецкой Сирийской свободной армии (ССА) заявило, что наступление на позиции курдских отрядов ополчения в Африне откладывается до завтрашнего утра в связи с плохой погодой, пишет источник в Twitter (@Dalatrm).

Подкрепление SDF выдвинулось из Манбиджа в сторону Африна, сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq).

В это же время местный Twitter-канал (@azazmedia2011) передает, что Демократические силы Сирии (SDF) обстреляли город Азаз. В результате артиллерийского удара было разрушено здание психиатрической больницы.

Провинция Дейр-эз-Зор

На подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор продолжаются столкновения между курдскими отрядами ополчения и террористами «Исламского государства». По сведениям военного источника в Twitter (@maho00__77jubaa), в результате атаки смертника на позиции SDF недалеко от деревни Аль-Бауз погибло 12 бойцов «демократической армии». Ранее сообщалось, что в окрестностях населенного пункта Гаранидж возобновились ожесточенные бои между SDF и ИГИЛовцами.

Провинция Хама

Информационное агентство Al-Masdar News передает, что террористы «Исламского государства» выбили радикалов коалиции «Тахрир аш-Шам» из нескольких поселений на северо-востоке провинции Хама. Таким образом, ИГИЛовцы вынудили боевиков «Ан-Нусры» покинуть эту часть региона.

ВКС РФ продолжают наносить удары по пунктам дислокации радикальных исламистов на севере провинции. Ранее сообщалось, что российская авиация атаковала укрепрайоны боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 недалеко от населенного пункта Мазраат Жиата.

Ирак

Боевики ИГ напали на дом фермера в южном пригороде Мосула, передает информационное агентство Iraqi News. В результате перестрелки мирный житель поселения был убит. Прибывшие на местно силы безопасности уничтожили радикального исламиста.

Несколько тысяч жителей Багдада вышли на демонстрацию, сообщает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@wakaltyaqein). Митингующие требуют проведения реформ и улучшения качества жизни.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)