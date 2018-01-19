Собчак впервые в жизни искупалась в крещенской проруби

Москва, 19 января. Телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году, окунулась в крещенскую прорубь. Об этом она написала в своем Instagram.

«Я сделала это! Первый раз в жизни! Спасибо Томск за -40 градусов!!!!! Деревня Корнилово, речка Ушайка», — написала Собчак.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января православные отмечают праздник Крещения Господня. В этот день Иисус вошел в воды реки Иордан и принял крещение от Иоанна Предтечи. Отсюда традиция окунаться в прорубь или купель, следуя по пути Христа. Минувшей ночью президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Этот праздник глава государства отметил, посетив мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь на озере Селигер в Тверской области.