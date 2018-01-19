Выборы президента РФ: Жириновский отправится в регионы для встречи с избирателями

Москва, 19 января. Кандидат в президенты РФ от ЛДПР и лидер партии Владимир Жириновский 26 января отправится в регионы, чтобы встретиться с избирателями, сообщает пресс-служба партии.

Жириновский 26 января отправится в регионы на встречу с избирателями. В частности, он собирается посетить Тулу, Орел и Курск.

По данным пресс-службы партии, в Туле 26 января Жириновский посетит Тульский государственный университет, а в Орле встретится с врио губернатора Орловской области Андреем Клычковым и посетит Орловский государственный университет. На следующий день лидер ЛДПР планирует посетить Курский госуниверситет.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин участвует как самовыдвиженец. В поддержку его кандидатуры на выборах-2018 собрано уже более 1,5 млн подписей. Это в пять раз больше, чем необходимо по закону. Кампания по сбору подписей в поддержку кандидатуры Путина будет прекращена с понедельника.