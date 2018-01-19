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Политика
Сирия: около 50 человек вернулись домой за сутки — Центр примирения РФ
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Лавров призвал найти способ уберечь Сирию от подрывных действий США
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    Лавров призвал найти способ уберечь Сирию от подрывных действий США

    21:09  19 Января 2018  /обновлено: 23:07  19 Января 2018
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    Лавров призвал найти способ уберечь Сирию от подрывных действий США

    Москва, 19 января. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров призвал искать возможности для защиты Сирийской Арабской Республики от «подрывов» со сторон Соединенных Штатов. Дипломат подчеркнул необходимость сохранения территориальной целостности Сирии.

    Лавров отметил, что Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в личных беседах неоднократно утверждал, что победа над ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация) является единственной целью пребывания США в Сирии. Однако теперь выяснилось, что у Вашингтона в САР «другие далеко идущие планы».

    «Непоследовательность и отсутствие принципиальной приверженности тому, о чем договаривались, — это достаточно характерно для современной американской дипломатии», — сказал российский дипломат.

    Лавров добавил, что в этих условиях необходимо искать возможности для защиты суверенитета Сирии от «подрывной» деятельности Соединенных Штатов.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости проделать большой пласт работы для восстановления Сирийской Арабской Республики.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Сергей Свазовский
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    #сша #сирия #лавров #подрыв
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