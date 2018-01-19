Лавров предостерег оппозицию Сирии от ультиматумов Дамаску

Нью-Йорк, 19 января. Москва рассчитывает, что оппозиция Сирии не будет выдвигать требование о смене режима в качестве условия для участия в межсирийских переговорах в Вене. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Надеюсь, что в Вене никаких повторений того, что было на прошлом раунде, когда руководство этой делегации (оппозиции Сирии – прим. ФАН) стало требовать смены режима, прежде чем сядет за стол переговоров, надеюсь, такого не повторится», — сказал глава МИД РФ.

Девятый раунд межсирийских переговоров состоится в Вене 25-26 января. Встреча будет проходить в Вене, а не в Женеве, где состоялись предыдущие восемь раундов.

Напомним, 11 января президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обсуждалось урегулирование конфликта в Сирии. Президент России отметил, что благодаря межсирийским переговорам в Астане были достигнуты соглашения о режиме прекращения огня и созданы зоны деэскалации, что стало хорошей основой для переговоров под эгидой ООН в Женеве.