«Соперничество, а не терроризм»: Пентагон представил новую стратегию нацбезопасности США

Вашингтон, 19 января. Приоритетом Соединенных Штатов Америки станет соперничество между великими державами, а не борьба с терроризмом. Такое заявление сделал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

По его словам, Вашингтон продолжит усилия в борьбе с международным терроризмом. Тем не менее, именно соперничество великих держав станет приоритетом Соединенных Штатов в рамках новой оборонной стратегии.

«Мы будем продолжать проводить кампанию против террористов, но соперничество великих держав, а не терроризм, теперь в фокусе национальной безопасности США», — сказал Мэттис.

Ранее Соединенные Штаты обвинили Россию и Китай в ведении «информационной войны» против Вашингтона. Тогда высокопоставленный чиновник американской администрации подтвердил, что в новой стратегии национальной безопасности государства будет упомянуто так называемое «вмешательство России в выборы».