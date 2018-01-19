Похоже на сговор: в ЛНР отреагировали на идею Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска

Луганск, 19 января. Постановка вопроса о переносе переговоров по урегулированию в Донбассе из Минска парадоксальна, считает представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник. По его словам, нарушение Киевом минских договоренностей и попытка отвлечь внимания от этого больше похожи на сговор.

Парадокс состоит в том, что США и Казахстан, которые обсуждали возможность переноса переговоров из Минска, не являются гарантами выполнения минских соглашений или стороной конфликта. Мирошник подчеркнул, что в Минске созданы все необходимые условия для переговоров.

По его мнению, это попытка отвлечь внимание от настоящей проблемы — украинского закона о реинтеграции Донбасса и позиции президента страны Петра Порошенко. Американскому лидеру Дональду Трампу стоило бы оказать давление на Киев, чтобы продвинуться в минском процессе.

«Ну а пока это больше похоже на сговор, когда один нарушает обязательства, другой — отвлекает от него внимание ничего не значащими предложениями», — заявил Мирошник РИА Новости.

В пятницу,19 января, президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию вокруг Донбасса. Участники заседания обменялись мнениями о принятом Украиной законе о реинтеграции Донбасса, отметив, что он может негативно повлиять на урегулирование ситуации в регионе.