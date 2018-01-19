Порошенко предложил «усовершенствовать» санкции против РФ за счет Грузии

Киев, 19 января. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что санкционный механизм ЕС против России можно «усовершенствовать» благодаря участию Грузии. Об этом президент Украины сообщил в ходе встречи с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.

Порошенко предложил грузинской стороне присоединиться к «работе по совершенствованию ограничительных мер», которые были введены Евросоюзом в отношении России.

«Это поможет нам привлечь больше внимания и стимулировать Европу продлить санкции против России. Мы можем добавить грузинскую составляющую за Южную Осетию и Абхазию», — сказал Порошенко.

Напомним, 8 августа 2008 года вооруженные силы Грузии нанесли массированный артиллерийский удар по территории Южной Осетии, после чего грузинские подразделения вторглись на территорию республики. Россия встала на защиту жителей Южной Осетии, многие из которых являются гражданами РФ. После пяти дней боевых действий ВС РФ вытеснили грузинских военных из Южной Осетии.