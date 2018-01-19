Анкара разрешила «Газпрому» строительство второй нитки «Турецкого потока»

Москва, 19 января. Транснациональная энергетическая корпорация «Газпром» получила от властей Турции разрешение на строительство второй нитки морского участка газопровода «Турецкий поток» до побережья страны. Об этом сообщается на сайте компании.

Пресс-служба уточняет, что работы ведутся согласно плану, ранее согласованному с турецкими властями, сразу на трех участках: на берегах в России и Турции и в Черном море. К настоящему моменту на морском участке суммарно по двум ниткам удалось завершить укладку около 760 километров. Возведение отрезка берегового примыкания к РФ близко к завершению.

«Газпром» также согласовал с компетентными органами в Турции укладку второй нитки в исключительной экономической зоне и акватории страны. Таким образом, российская компания получила все необходимые разрешения на возведение «Турецкого потока», пишет «Парламентская газета».

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил значение «Турецкого потока» для безопасности Анкары в энергетической сфере.