В Раду внесли постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса

Киев, 19 января. Депутаты от партии «Оппозиционный блок» зарегистрировали в Верховной раде постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса, который был принят украинским парламентом 18 января.

Согласно процедуре до рассмотрения этого постановления председатель Верховной рады не сможет подать закон о реинтеграции Донбасса на подпись президенту Украины Петру Порошенко. При этом 19 января парламент Украины завершил работу и ушел на каникулы до 6 февраля, передает телеканал «360».

Напомним, 18 января Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Документ дает право президенту Украины Петру Порошенко в мирное время использовать вооруженные силы, а также наделяет ДНР и ЛНР статусом «временно оккупированных территорий».