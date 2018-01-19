Выборы-2018: штабы Путина сформированы почти во всех регионах России

Москва, 19 января. Сопредседатель избирательного штаба кандидата на пост президента России и действующего главы государства Владимира Путина Елена Шмелева заявила о завершении процесса формирования штабов общественной поддержки Путина почти о всех регионах страны. Соответствующее заявление Шмелева сделала в беседе с журналистами.

«Закончили работу по формированию штабов общественной поддержки кандидата на должность президента практически по всем регионам… в 70 они сформированы, по 15 регионам до конца дня мы ожидаем окончательную информацию», — уточнила Шмелева.

По ее словам, штабы, как правило, состоят из сопредседателей от двух до четырех человек.

Ранее сообщалось об открытии штаба общественной поддержки Владимира Путина в Республике Крым. Известно, что в его состав вошли медики, представители СМИ, ветераны и общественные деятели.