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Политика
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Аренда, офшоры, мигранты: три источника и три составные части бизнеса коммуниста Грудинина. ФАН-ТВ
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    Аренда, офшоры, мигранты: три источника и три составные части бизнеса коммуниста Грудинина. ФАН-ТВ

    20:35  19 Января 2018
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    В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция одного из претендентов на президентское кресло – коммерсанта от партии коммунистов Павла Грудинина. В ходе пресс-конференции кандидат от коммунистов поругался с местными журналистами, обвинив их в слишком пристальном внимании к его офшорным счетам, операциям с недвижимостью и использовании мигрантов вместо найма местных жителей. Некоторым журналистам помощники предпринимателя прямо запретили задавать вопросы, вмешивалась даже охрана кандидата. На скандальной пресс-конференции присутствовала съемочная группа ФАН-ТВ.

    В начале горячей пресс-конференции журналист SM-news озвучила, что в СМИ встречается множество противоречий: одни пишут о том, что кандидат является «клубничным миллиардером» и фактически обворовывает других акционеров совхоза, совершая выгодные сделки, другие называют Грудинина «скромным коммунистом». Неслучайно при такой общественной славе один из первых вопросов пресс-конференции касался финансовых операций кандидата в президенты от КПРФ:

    – Как вы собираетесь побеждать в этой информационной войне, если у вас на официальном сайте, в официальных пабликах нет ни одного документа? О сделках с «Икеей»…

    Аренда, офшоры, мигранты: три источника и три составные части бизнеса коммуниста Грудинина. ФАН-ТВ

    Однако помощник главы совхоза грубо прервал журналиста:

    – Спасибо. Следующий вопрос… Мы предупреждали, что журналистам «Лайфа» отвечать не будем.

    У главного спикера пресс-конференции такое обхождение с журналистом вызвало откровенный смех.

    – Я отвечу, но это будет последний вопрос, – вмешался Грудинин. – Какие документы хочет найти мой любимый избиратель? Сделки с «Икеей»? Вы понимаете, что любая сделка – это коммерческая тайна? И не только «Совхоза имени Ленина», но и другой стороны. И опубликовать такую сделку можно только при условии согласия, например, какой-нибудь «Икеи» или еще какого-нибудь нашего партнера.

    Аренда, офшоры, мигранты: три источника и три составные части бизнеса коммуниста Грудинина. ФАН-ТВ

    Однако коммерческая тайна не мешает кандидату утверждать, что в его счетах все прозрачно. Добавим, что в начале конференции спикеры отметили: возврат денег из-за рубежа в Россию является обязательной частью программы. Сам кандидат при этом советует бизнесменам держать средства в офшорах.

    – Пользуетесь ли вы офшорами для ведения вашего бизнеса? И есть ли у компаний, которые находятся в вашей собственности, офшоры? – поинтересовалась корреспондент издания «Политэксперт».

    – У нас, как у всех, есть определенные вещи, которые мы вынуждены делать, чтобы сохранить свой бизнес. Государству люди, которые занимаются бизнесом, должны доверять. Многие вынуждены были спрятать собственность в офшорах.

    Аренда, офшоры, мигранты: три источника и три составные части бизнеса коммуниста Грудинина. ФАН-ТВ

    – В 2016-м году контролируемое вами предприятие «ТТ-девелопмент» подарило вам, вашему сыну Антону, исполнительному директору ЗАО «Совхоз им. Ленина» Александру Федорову по 37 миллионов рублей. В чем смысл этого подарка? Можно ли сказать, что таким образом вы и ваши приближенные в ущерб прочим акционерам распределили часть прибыли от продажи земли под строительство магазина «ИКЕА»? Как это соотносится с вашим утверждением, что вы никогда не получали дивидендов от вашего бизнеса? – спросил представитель одного портала (предположительно, Vladtime.ru).

    Однако кандидат в президенты предпочел уйти от ответа:

    – Моего сына зовут Антон Грудинин, а не Александр. Вы все время что-то путаете.

    Что же касается сделок с недвижимостью, Павел Грудинин признал, что большую часть прибыли дают именно договоры аренды, а не продажа сельхозпродукции: «на картошке много не заработаешь», добавил кандидат.

    Еще одного журналиста с нелицеприятным для коммунистов вопросом осадил охранник делегации: в буквальном смысле прижал корреспондента Life-news к стулу. Тем временем заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, теряя терпение и переходя на повышенный тон, призвал журналистов заниматься чем-то иным, а не своей профессиональной деятельностью.

    – Вы отнеситесь к вопросам и к выборам как граждане! А не как наемные работники СМИ, многие из которых как раз принадлежат олигархам, которые держат деньги в офшорах!

    В целом, пресс-конференция оставила у журналистов осадок и ощущение, что вопросов больше, чем ответов. Остается наблюдать за тем, как в дальнейшем проявит себя кандидат в президенты страны.

    Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Евгения Исаева; Андрей Ивашин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #москва #петербург #выборы-2018
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