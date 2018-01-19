Шторм повредил российские С-400 в Ла-Манше

Москва, 19 января. Часть отправленного в Китай по контракту 2014 года оборудования из состава полкового комплекта С-400 «Триумф» могла быть повреждена во время шторма и вернулась в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ФСВТС РФ.

Судно с оборудованием вышло из порта Усть-Луга в Ленобласти в конце декабря. В районе пролива Ла-Манш оно попало в сильный шторм, из-за чего часть оборудования могла получить повреждения, сообщили в ведомстве.

На данный момент ведутся работы по дефектации имущества и оценке ущерба. По окончании работ оборудование отправят заказчику. Контракт будет выполнен в установленные сроки, подчеркнули в ФСВТС.