Strategic Culture: Как истеблишмент США уничтожает американскую демократию

В Вашингтоне все большую популярность набирает мнение, что за последние 17 лет агентство национальной безопасности (АНБ) и другие подразделения минобороны США стали крайне политизированными организациями. По мнению простых американцев, эти структуры перестали эффективно выполнять свои первоначальные функции. Вместо этого они направили свои усилия на попытки оказать влияние на политические процессы в стране, ставя под угрозу то, что осталось от американской демократии, пишет в своей статье Филипп Геральди (Philipp M. Geraldi).

Статья Геральди «Как истеблишмент США уничтожает американскую демократию» (How the Establishment Undermines American Democracy) опубликована 18 января аналитическим изданием Strategic Culture Foundation. Федеральное агентство новостей представляет перевод этого материала.

До недавнего времени это явление называлось «Глубинное государство» (Deep State) (теория, последователи которой утверждают, что существует скоординированная группа государственных служащих, влияющих на политику США без оглядки на демократически избранное руководство страны — прим. ФАН).

Теперь это явление, а точнее сообщество, можно просто называть американским истеблишментом. К нему относятся и финансовые организации, и средства массовой информации, и основные фонды, и лоббирующие различные интересы группы. Сегодня мы являемся свидетелями эволюционного процесса, в котором вся власть в США переходит в руки этого истеблишмента.

Недавно бывший агент центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Кириако писал, что Демократическая партия в попытках усложнить работу президента США Дональда Трампа приняла в свои ряды целую группу бывших сотрудников разведки и правоохранительных органов. Все вновь принятые заявили, что на посту президента должен находиться более ответственный и рассудительный человек, чем Трамп.

Раньше разведывательные и правоохранительные органы действовали под руководством Белого дома, но без какой-либо политической предвзятости. Следовательно, случай вступления сотрудников ЦРУ, ФБР, РУМО (разведывательное управление министерства обороны США — прим. ФАН) и АНБ в ряды американской Демократической партии был беспрецедентным. Во время предвыборной кампании в 2016 году целая группа вышедших на пенсию старших офицеров этих организаций открыто поддерживала Хилари Клинтон. Некоторые из этих офицеров даже разработали сложные теории заговора, связанные с Дональдом Трампом и его соратниками, включая теорию, что Трамп на самом деле якобы является «агентом Кремля».

В попытках дискредитировать и, в конечном счете, делегитимировать Трампа поучаствовало даже несколько высокопоставленных офицеров, находящихся в тот момент на службе. Так, директор ЦРУ Джон Бреннан совместно с Джеймсом Коми из ФБР инициировали расследование в отношении Трампа и его предполагаемых связей с Россией.

Бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс тем временем спрашивает, почему международные либеральные организации, такие как Amnesty International, собирают деньги на то, чтобы противостоять Трампу, когда реальная угроза стабильности и безопасности США исходит от теневых силовых структур внутри страны, среди полиции и неоконсерваторов.

А антивоенный активист Джастин Раймондо высказался по поводу того, что АНБ и Демократическая партия объединили силы, чтобы запутать людей и создать у них абсолютно ложное представление о ситуации в стране и мире, которая якобы может привести к ядерной войне. Демократы и подконтрольные им средства массовой информации продолжают убеждать людей, что «страна была захвачена Владимиром Путиным и Россией, а Трамп — это инструмент в руках русских, который поможет им уничтожить демократию и независимость Соединенных Штатов». Подконтрольные демократам СМИ продвигают мысль, что американские разведывательные агентства «должны сделать все, чтобы отменить результаты президентских выборов 2016 года».

Раймондо полагает, что в американском обществе уже идет что-то вроде гражданской войны, а демократы всеми силами пытаются защитить свой привилегированный статус, в то время как многие простые американцы лишь стремятся вернуться к нормальной жизни. Скорее всего, ближайшие несколько лет определят, какой страной дальше будут Соединенные Штаты Америки.