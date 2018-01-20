Радикалы пригрозили регионам: Киев признал неспособность контролировать националистов

В ходе состоявшегося накануне рабочего заседания украинского правительства представители силовых структур Украины посетовали на то, что более не обладают возможностью противостоять хорошо организованным и не менее хорошо вооруженным националистическим группировкам, практически ежедневно устраивающим «факельные шествия» и нападения на русскоязычных граждан на территории от Ужгорода до Мариуполя.

По словам независимых экспертов, правоохранители попросту пытаются избежать прямого конфликта с активистами незаконных формирований, а также получить дополнительные ассигнования. Явно опасаясь эскалации общественной напряженности, украинский премьер Владимир Гройсман пообещал рядовым согражданам «не допустить новых уличных столкновений и беспорядков», но не пояснил, какими именно методами будет действовать. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

История с нападением 13 января нынешнего года членов украинской радикальной организации «Черный комитет» на Российский культурный центр (РКЦ) в Киеве, когда неонацисты заблокировали центральный вход в находящееся под юрисдикцией РФ учреждение, получила свое продолжение. В соседней Черниговской области «комитетчики» проникли на книжный склад и «изъяли» сотни отпечатанных в России учебников по истории, адаптированных для школ с преподаванием части предметов на русском языке. При этом оказавший сопротивление охранник объекта был избит, а руководство упомянутого склада получило предупреждение: дескать, в случае дальнейшего «распространения москальской пропаганды» «патриоты» сожгут складские помещения. Как и в случае с киевским РКЦ, полиция лишь зарегистрировала происшествие, заявив, что «займется расследованием, но гарантий наказания хулиганов не может дать никто».

И это действительно так. Только с начала 2018-го на Украине нападениям подверглись более двухсот торговых точек, ценники и рекламные плакаты в которых были написаны по-русски, сообщается о пострадавших продавцах и владельцах магазинов. Например, во Львове радикалы из крайне правой организации С-14 провели так называемый «языковой рейд» в десяти супермаркетах и офисах мобильной связи. «Рейд» сопровождался угрозами физической расправы и уничтожения товаров. А в Черкассах запрещенная в РФ группировка «Тризуб имени Степана Бандеры»1 (ТСБ), состоящая в основном из бывших участников добровольческих батальонов так называемой АТО, распространила листовки с призывом к расправе над местными жителями, слушающими песни российских исполнителей и просматривающими программы центральных телеканалов РФ.

«Если власть не в состоянии искоренить в украинском обществе пророссийские симпатии, этим займутся настоящие патриоты, — сказал в беседе с корреспондентом ФАН активист ТСБ Орест. — Мы никого не боимся, мы окрепли в Донбассе. В случае необходимости — с оружием в руках защитим свои идеалы».

В том, что эти угрозы рано или поздно будут воплощены в жизнь, нет никаких сомнений.

«Официальный Киев долго заигрывал с национальными радикалами, надеясь на их поддержку в решении общественных проблем, — подчеркнула в беседе с Федеральным агентством новостей социальный психолог Елена Александрова. — Теперь же «окрепшие» свидомые, которые даже в виде разрозненных формирований представляют собой реальную опасность, больше не нуждаются в апологетах с Банковой. Образно выражаясь, националисты совсем отбились от рук власть имущих».

С подобным мнением согласен и киевский политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Действующая власть поделилась монополией на насилие со всевозможными полувоенизированными формированиями, — отметил он в комментарии журналистам. — В условиях, когда Украина наводнена оружием и падает уровень жизни, криминальный беспредел становится реальностью. Положение дел усугубляется псевдореформой в правоохранительных органах».

По словам Золотарева, эффективность работы стражей порядка на этом фоне «стремится к нулю».

Следует особенно отметить, что националисты по-своему уже отреагировали на планы премьера Гройсмана «не допустить эскалации напряженности». Лидеры группировок «Правый сектор»1, «Национальный корпус» (организации запрещены на территории РФ) и «Ветераны Донбасса» пригрозили, что в ближайшее время возьмут «общественный порядок» в украинских регионах под собственный контроль. Последствия установления такого «порядка» могут быть непредсказуемы.

1 Организация запрещена на территории РФ.