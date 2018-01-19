Лавров проводит встречу с постпредом Сирии при ООН в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 19 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Нью-Йорке встречу с постпредом Сирии при ООН Башаром Джаафари. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве отметили, что встреча проходит на полях мероприятий Совета Безопасности ООН высокого уровня в Нью-Йорке. В начале встречи Лавров и Джаафари пожали друг другу руки, однако не стали делать протокольных заявлений. Перед началом встречи дипломаты обменялись несколькими словами в кулуарах заседания СБ ООН по Афганистану.

Накануне президент России Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в ходе которого обсуждалась подготовка Конгресса нацдиалога Сирии в Сочи. В совещании принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и другие постоянные члены Совбеза РФ.