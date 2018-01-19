В России стартует конкурс на лучший плакат к выборам президента

Москва, 19 января. Общероссийский народный фронт (ОНФ) планирует провести конкурс плакатов на тему выборов президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

«Общероссийский народный фронт вместе с Музеем современной истории России при поддержке Русской медиагруппы проведут конкурс на лучший плакат на тему выборов. Принять участие в конкурсе сможет любой гражданин страны», — говорится в сообщении.

В ОНФ также добавили, что конкурс проводится с целью привлечения внимания граждан России к важности участия в предстоящих выборах президента. В организации подчеркнули, что конкурс не подразумевает агитацию за какого-либо конкретного кандидата. Конкурсная работа должна быть выполнена в виде рисунка на тему выборов.

Напомним, выборы президента России запланированы на 18 марта 2018 года. Действующий президент РФ Владимир Путин принимает участие в выборах главы государства в качестве самовыдвиженца. 19 января в Ставропольском крае открылся региональный избирательный штаб Владимира Путина. В состав сопредседателей регионального штаба вошли 15 человек, в том числе четыре представителя ОНФ.