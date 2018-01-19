Москва указала ООН на попытки США исказить данные об инцидентах с химоружием в Сирии

Москва, 19 января. Россия призывает партнеров в Совбезе ООН объективно оценить попытки Вашингтона навязать ложное представление о виновниках инцидентов с химоружием в Сирии. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

9 января делегация США в Совбезе ООН распространила неофициальный документ, в котором оценила позицию РФ в отношении использования химоружия в Сирии. После его изучения российская сторона заявила, что содержание документа не имеет ничего общего с действительностью и полностью искажает подходы Москвы к расследованию инцидентов с химоружием. При составлении документа США откровенно передергивали и подтасовывали факты.

В МИД подчеркнули, что попытки США переложить ответственность за применение химоружия на власти Сирии лишены логики и нужны для спасения террористов.

«Еще раз призываем партнеров по Совету Безопасности ООН проявить здравомыслие и объективно оценить суть попыток США навязать мировому сообществу ложное представление о виновниках химических инцидентов в Сирии», — говорится в заявлении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия сыграла ключевую роль в ликвидации химоружия в Сирии. Он подчеркнул, что Москва тесно взаимодействует с партнерами, чтобы «избавить человечество от угрозы применения и распространения смертоносного оружия».