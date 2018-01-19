Рогозин посоветовал западным издателям выпускать газеты в рулонах и без текста

Москва, 19 января. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин посоветовал западным издателям прессы выпускать свою продукцию «в рулонах и без текста».

Таким образом Рогозин отреагировал на статью американской газеты The Washington Post, в которой утверждается, что Россия якобы проявляет интерес к русскоязычным игрокам в страйкбол, а также к членам стрелковых клубов и любителям единоборств в Латвии и Эстонии с целью «создания боевых подразделений» на территории этих стран.

«Раньше, работая в Брюсселе, регулярно читал западную прессу. Сейчас ее читать стало невозможно. Рекомендую западным издателям выпускать свои газеты в рулонах и, желательно, без текста», — написал Рогозин в своем микроблоге Twitter.

Какая чушь! И стиль типичного стукача. Раньше, работая в Брюсселе, регулярно читал западную прессу. Сейчас ее читать стало невозможно. Рекомендую западным издателям выпускать свои газеты в рулонах и, желательно, без текста https://t.co/5unANRMR8j — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) January 19, 2018

Накануне Дмитрий Рогозин раскритиковал публикацию американского издания Space News, в которой прогнозировалось «ухудшение финансового положения» в космической отрасли России в случае отказа США от услуг Роскосмоса. Рогозин отметил, что тезис о «зависимости российской космической отрасли от США» является разочаровывающим с профессиональной точки зрения.