Подмосковный полигон «Кучино» накроют геомембраной

Москва, 19 января. Полигон «Кучино» в Балашихе накроют геомембраной — плотным полимерным материалом. Об этом рассказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

«В рамках работ по рекультивации тело полигона «Кучино» в Балашихе перекроют специальным полимером высокого давления – геомембраной», – сообщил он.

По словам Юрова, рекультивация начнется весной 2018 года. Геомембрана должна исключить попадание осадков под покрытие, а в атмосферу — газа. Для полной рекультивации полигон перекроют глинистым материалом на случай повреждения геомембраны, а также дренажным полимером, по которому будут стекать осадки. Сверху свалка будет засыпана слоем грунта толщиной 20 см, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил разобраться со свалкой в Кучино после обращения жителей Балашихи в ходе прямой линии в июле прошлого года. В декабре глава Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту, что полигон полностью засыпан грунтом и готов к рекультивации. Ранее он сообщил, что закрытие свалки запланировано на 2021 год.