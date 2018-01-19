«США хотят подстелить себе соломку»: в России объяснили американцу суть скандала со счетами дипломатов

В студии программы «Время покажет» на Первом канале вечером в пятницу обсуждали публикацию в BuzzFeed банковской информации работников российского посольства в США, что не имеет прецедентов в дипломатической практике. Американские журналисты пришли к выводу, что сотни тысяч долларов якобы переводились на проведение кампаний в поддержку присоединения Крыма и избрания Дональда Трампа президентом.

В российском МИД посягательство на неприкосновенность счетов посольства России и его работников, обладающих дипломатическим иммунитетом, сочли «делом рук официального Вашингтона», передает «Газета.ru».

«В случае со счетами это уже не просто вопрос «фейковых новостей», а настоящее преступление, в том числе заключающееся в нарушении тайны банковской информации, разглашении персональных данных», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Однако американский публицист Марк Наклз, комментируя по просьбе ведущих программы эту историю, заявил, что власти США тут ни при чем.

«Публикация — это не дипломатическое нарушение. Это действия частного лица. Это может быть уголовное дело, но это не действия американского государства», — сказал американец.

«Марк, вы верите, что такие утечки о транзакциях российских дипломатов могут быть без помощи соответствующих госструктур? Только честно», — уточнил ведущий программы Анатолий Кузичев.

«Я не эксперт в области компьютеров. Да, конечно, это нарушение прав российского посла, нарушение прав человека. Но это действия частного лица, частной компании», — ответил Марк Наклз.

«Бинго, как говорят у вас в Америке. Эти люди говорят нам про российских хакеров, не предъявляя ни одного доказательства. А вот публикация американских хакеров. Это беспрецедентное нарушение всякой этики и права», — последовала реакция Кузичева.

Наклз попытался реабилитироваться.

«Результат этой утечки небольшой, — сказал публицист. — В Америке этой новости никто не заметил. BuzzFeed — это желтая пресса».

Но присутствовавший в студии кинорежиссер Карен Шахназаров попытался объяснить американцу, почему в России так отреагировали на эту скандальную публикацию.

«Мы видим с американской стороны целую серию таких недружественных действий в отношении российской собственности, дипломатов. Поэтому очень трудно представить, что это инициатива какого-то частного лица. Тем более, Марк, вы довели ситуацию до такого уровня, что нам кажется, что и сексуальный скандал направлен против России каким-то образом. Все сводится к России. И любое ваше действие читается как враждебное и санкционированное высшими органами власти США», — пояснил председатель правления киноконцерна «Мосфильм».

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин его поддержал.

«Вынужден констатировать, что американцы очень прагматичны, они ничего не делают просто так. Затем на эту информацию будут ссылаться как на источник», — сказал политолог.

Он обратил внимание на алгоритм действий США.