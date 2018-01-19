Кондрашов сообщил, когда в ЦИК передадут подписи в поддержку Путина

Москва, 19 января. Предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина сможет передать подписи в его поддержку Центризбиркому на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

Он отметил, что передача подписей не требует присутствия кандидата и сопредседателей штаба. Этим занимаются доверенные лица.

«Сейчас идет проверка. Мы технически будем готовы к передаче (подписей) в ЦИК на следующей неделе, но мы должны поставить в известность кандидата (Путина), потому что такие знаковые шаги в предвыборной кампании должны быть не иначе, как по согласованию (с кандидатом)», — сообщил Кондрашов РИА Новости.

Напомним, Владимир Путин намерен баллотироваться на выборах президента в качестве самовыдвиженца. На данный момент сторонники Путина собрали более 1,5 млн подписей в поддержку его участия в выборах.