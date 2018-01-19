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Политика
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Украина
«Реинтеграция выталкивает Донбасс из Украины»: эксперт рассказал, как Порошенко развязали руки
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    «Реинтеграция выталкивает Донбасс из Украины»: эксперт рассказал, как Порошенко развязали руки

    19:48  19 Января 2018
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    «Реинтеграция выталкивает Донбасс из Украины»: эксперт рассказал, как Порошенко развязали руки

    Принятие Верховной радой Украины во втором чтении закона о реинтеграции Донбасса не только породило массу вопросов у жителей обеих сторон, но и поставило под сомнение сам минский формат переговоров. В теме разбиралось Федеральное агентство новостей.

    Согласно принятому закону, Российская Федерация признана Украиной «страна-агрессором», а Донбасс — «временно оккупированной территорией». РФ упоминается как «агрессор» и «оккупант» в законе дважды: в преамбуле и заключительной части документа. Так называемыми «оккупированными территориями» на Украине теперь положено считать реки, земли, озера, моря и воздушное пространство бывших Донецкой и Луганской областей.

    Отдельное внимание стоит уделить темам возможного военного положения на Украине и минскому формату урегулирования вооруженного конфликта. Новый закон гласит, что в случае введения военного положения контролировать ситуацию на территории ДНР и ЛНР будет объединенный оперативный штаб ВСУ под командованием украинского генштаба.

    «Антитеррористическая операция может быть завершена в связи с введением военного или чрезвычайного положения либо с началом осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях», — говорится в тексте закона о реинтеграции.

    Примечательно, что какого-либо упоминания о минских договоренностях нет, как будто они вообще не существуют.

    «В законе «не мытьем, так катаньем» осуществлена попытка легализовать трехгодичное сотрясание воздуха на тему «Россия-оккупант», а ЛНР и ДНР — «оккупированные территории», — пишет в своем блоге руководитель центра социологических исследований «Особый статус» политолог Александр Проценко. — Попытки доказать это в судах как в Украине, так и в международных инстанциях не принесли никакого успеха украинским властям. Ну, а цирк, который сейчас представляет собой украинский парламент, абсолютно всеяден и при необходимости примет даже постановление об отмене восхода солнца со стороны страны-агрессора».

    Украинская армия продолжает обстрелы территории ДНР и ЛНР

    С принятым украинскими чиновниками законом о реинтеграции Донбасса не согласились и некоторые народные депутаты Украины. Например, Надежда Савченко назвала закон «юридически безграмотным». По ее мнению, при помощи этого документа Украина ни при каких обстоятельствах не сможет защититься в международных инстанциях.

    Более того, по словам Савченко, закон о реинтергации противоречит другим законам Украины и саботирует минский процесс как единственно возможный на данный момент вариант разрешения вооруженного конфликта в Донбассе.

    Отдельно стоит отметить, что некоторыми формулировками нового закона Украина пытается снять с себя ответственность за последствия войны на территории бывших Луганской и Донецкой областей.

    «Ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный Украине и ее гражданам, возлагается на Российскую Федерацию», — гласит новый закон.

    Согласно этому закону, президент Украины Петр Порошенко может выборочно отменять действие украинской конституции на той или иной территории, задействовать вооруженные силы без военного положения и многое другое. Этим законом Порошенко развязал себе руки, но загнал себя в тупик, считают эксперты.

    Немаловажным остается вопрос, как подобные политические решения повлияют на жителей ДНР и ЛНР, которые постоянно повергаются обстрелам со стороны ВСУ.

    «Если кратко подвести итог, можно сделать вывод, что этот закон никоим образом не приближает мир в Донбассе, а скорее наоборот, — считает Александр Проценко. — Так называемая реинтеграция лишь еще сильнее выталкивает Донбасс из Украины, что полностью укладывается не в риторику, а в формат реальной политики украинского государства на протяжении более чем трех лет».

    Новый закон развязывает Порошенко руки в применении в Донбассе военной силы

    Мародерство, насилие, ограничение жителей в их правах — все, к чему «привыкли» жители контролируемой Киевом части Донбасса, теперь будет втискиваться в искусственные, якобы «законные» рамки, что только развяжет руки националистическим батальонам, уверен эксперт.

    В правовом поле принятый Украиной закон вряд ли окажет серьезное влияние на жителей республик Донбасса — то, что госслужащие ДНР и ЛНР считаются на Украине преступниками, это уже не новость.

    «После принятия этого закона у украинской власти появляется большой соблазн начать действия, которые могут привести к реальной военной эскалации. У Порошенко практически развязаны руки по использованию армии, а, как говорится, человек, взявший в руки молоток на все предметы начинает смотреть как на гвозди», — заключил Александр Проценко.

    Автор: Анастасия Вальдамирова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #днр #донбасс #украина #порошенко #лнр #реинтеграция донбасса
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