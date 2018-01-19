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Политика
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Выборы 2018
Журова призвала всех россиян проголосовать на выборах президента России
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    Журова призвала всех россиян проголосовать на выборах президента России

    18:53  19 Января 2018
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    Журова призвала всех россиян проголосовать на выборах президента России

    Москва, 19 января. Депутат Госдумы и чемпионка Олимпийских игр в Турине 2006 по конькобежному спорту Светлана Журова призвала всех граждан России принять участие в голосовании на выборах президента РФ.

    «Выбор президента – это очень важное событие для каждого гражданина страны. Поэтому обязательно нужно пойти и проголосовать. Мне кажется, это совершенно особое ощущение, когда ты голосуешь за будущего главу государства», — сказала Журова в комментарии Nation News.

    Журова также призналась, что в молодости иногда пропускала парламентские выборы из-за активных тренировок, однако всегда принимала участие в голосовании на выборах президента.

    Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца. К настоящему моменту избирательный штаб Путина собрал более 1,5 миллиона подписей в поддержку его кандидатуры.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #президент #выборы-2018
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