Журова призвала всех россиян проголосовать на выборах президента России

Москва, 19 января. Депутат Госдумы и чемпионка Олимпийских игр в Турине 2006 по конькобежному спорту Светлана Журова призвала всех граждан России принять участие в голосовании на выборах президента РФ.

«Выбор президента – это очень важное событие для каждого гражданина страны. Поэтому обязательно нужно пойти и проголосовать. Мне кажется, это совершенно особое ощущение, когда ты голосуешь за будущего главу государства», — сказала Журова в комментарии Nation News.

Журова также призналась, что в молодости иногда пропускала парламентские выборы из-за активных тренировок, однако всегда принимала участие в голосовании на выборах президента.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца. К настоящему моменту избирательный штаб Путина собрал более 1,5 миллиона подписей в поддержку его кандидатуры.