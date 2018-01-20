Сирия итоги недели 14 – 20 января: бои за Идлиб, освобождение юга Алеппо, операция ВС Турции в Африне

Битва за Абу-Духур
Сирийская армия при поддержке ВКС России продолжает бои в провинции Идлиб, окружая стратегическую авиабазу Абу-Духур, занятую боевиками-исламистами. После ожесточенных столкновений между Сирийской арабской армией и боевиками коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Зарзур, правительственные силы при поддержке российской авиации освободили ряд поселений в окрестностях города Атшан. Кроме того, сирийская армия отражает атаки боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), отряды которых, воспользовавшись продолжительными боями, пытаются прорваться к населенному пункту Синджар.
Освобождение юга Алеппо
Наибольшего успеха на этой неделе достигла группировка сирийских войск, идущая на Абу-Духур со стороны провинции Алеппо. В ходе наступления сирийской армии и проправительственных ополченцев-шиитов при поддержке российских ВКС, под контроль армии перешли значительные территории в районе горного массива Аль-Хасс.
Вследствие того, что основные силы вооруженной оппозиции противостоят правительственной армии на юго-востоке провинции Идлиб, армейцы заняли оккупированные территории, практически не встретив сопротивления со стороны боевиков. Таким образом, армия Башара Асада не только продвинулась в направлении авиабазы Абу-Духур, но и расширила буферную зону вокруг стратегической «дороги жизни» Алеппо — Ханассер — Итрия — Саламия.
После того как все территории плато Аль-Хасс были зачищены от боевиков, подразделения САА были переброшены на юго-восток провинции Идлиб, в зону основных боевых действий.
Химическая атака «ан-Нусры»
Тем временем, чтобы остановить продвижение сирийской армии, террористы «Джебхат ан-Нусры»1 (организация запрещена в РФ) пошли на беспрецедентный шаг. Как передавал информационный портал Al Masdar News, позиции армии Сирии на юго-востоке провинции Идлиб были обстреляны снарядами с ядовитым хлором. В результате химатаки части сирийской армии были вынуждены оставить поселения Абу Омар, Хариба и Рабия, а также еще несколько деревень. Как сообщается, по меньшей мере 30 бойцов сирийских вооруженных сил получили отравление хлором.
Спецоперация в Идлибе
Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ходе спецоперации в провинции Идлиб российские военные ликвидировали диверсионную группу террористов, обстрелявших 31 декабря авиабазу «Хмеймим». По данным военного ведомства, было обнаружено место сборки и хранения ударных беспилотных средств самолетного типа. Склад был уничтожен высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь». Кроме того, в ходе удара был уничтожен автобус с боевиками.
«Силы безопасности границ»
Международная коалиция во главе с США заявила о намерении создать в Сирии «силы безопасности границы», численностью порядка 30 тысяч человек. Согласно заявлениям СМИ, предполагается, что подразделения будут находиться на границе Сирии с Ираком и Турцией, а также вдоль долины реки Евфрат. Основной костяк сил безопасности границ составят курдско-арабский альянс «Демократические силы Сирии».
Заявление коалиции США вызвало широкий международный резонанс. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, предложение Штатов вызывает опасения, что взят курс на раздел Сирии, а Вашингтон не намерен сохранить территориальную целостность Сирии. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США вынашивают «коварный план», который нацелен на территориальную целостность и безопасность Сирии и всего Ближнего Востока. Наиболее жестко воспринял инициативу США президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: он заявил, что создаваемые американцами «силы безопасности границы» на севере Сирии являются террористической армией, поэтому Анкара будет их уничтожать.
Операция ВС Турции в Африне
В ответ на инициативу США о создании «сил безопасности границы» Турция заявила о новой готовящейся военной операции в Сирии. Как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, войска готовятся продолжить операцию «Щит Евфрата» в курдском кантоне Африн, который отрезан от остальных курдских кантонов Сирии. На фоне заявлений Эрдогана турецкая бронетехника и отряды боевиков «Свободной сирийской армии» начали переброску к линии соприкосновения с курдскими отрядами народной самообороны, а артиллерия ВС Турции продолжила вести огонь по позициям курдов.
1 Организация запрещена на территории РФ.