Сирия итоги недели 14 – 20 января: бои за Идлиб, освобождение юга Алеппо, операция ВС Турции в Африне

Сирийская армия при поддержке ВКС России продолжает бои в провинции Идлиб, окружая стратегическую авиабазу Абу-Духур, занятую боевиками-исламистами. После ожесточенных столкновений между Сирийской арабской армией и боевиками коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Зарзур, правительственные силы при поддержке российской авиации освободили ряд поселений в окрестностях города Атшан. Кроме того, сирийская армия отражает атаки боевиков террористической группировки «Исламское государство» 1 (запрещена в РФ), отряды которых, воспользовавшись продолжительными боями, пытаются прорваться к населенному пункту Синджар.

Освобождение юга Алеппо

Наибольшего успеха на этой неделе достигла группировка сирийских войск, идущая на Абу-Духур со стороны провинции Алеппо. В ходе наступления сирийской армии и проправительственных ополченцев-шиитов при поддержке российских ВКС, под контроль армии перешли значительные территории в районе горного массива Аль-Хасс.

Вследствие того, что основные силы вооруженной оппозиции противостоят правительственной армии на юго-востоке провинции Идлиб, армейцы заняли оккупированные территории, практически не встретив сопротивления со стороны боевиков. Таким образом, армия Башара Асада не только продвинулась в направлении авиабазы Абу-Духур, но и расширила буферную зону вокруг стратегической «дороги жизни» Алеппо — Ханассер — Итрия — Саламия.

После того как все территории плато Аль-Хасс были зачищены от боевиков, подразделения САА были переброшены на юго-восток провинции Идлиб, в зону основных боевых действий.