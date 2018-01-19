Выборы-2018: сопредседателем штаба Путина в Москве стал режиссер Шахназаров

Москва, 19 января. Известный российский режиссер Карен Шахназаров стал одним из сопредседателей штаба общественной поддержки кандидата в президенты России Владимира Путина. Об этом рассказала сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.

«Если говорить про московский штаб, то одним из сопредседателей является председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров», — цитирует ее агентство РИА Новости.

В число сопредседателей столичного штаба Путина также попали главврач Александр Мясников и глава фонда защиты детства Наталья Карпович.

Напомним, что выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин выдвигается как самовыдвиженец.