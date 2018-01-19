Госдеп заявил, что подготавливаемые США силы в Сирии не несут угрозу Турции

Вашингтон, 19 января. В Госдепартаменте США заявили, что подготавливаемые Вашингтоном силы в Сирии не несут угрозу Турции. Об этом заявил высокопоставленный представитель госдепартамента США.

«Мы работаем над предоставлением помощи, развертыванием и тренировками сил внутренней безопасности... Развертывание и тренировка сил безопасности не является угрозой Турции. Мы продолжим общаться с турецким правительством на этот счет», — сказал представитель госдепа.

Ранее стало известно, что международная коалиция во главе с США намерена создать в Сирии «силы безопасности границы», численностью порядка 30 тысяч человек. Предполагается, что подразделения будут находиться на границе Ирака и Турции, а также вдоль долины реки Евфрат.

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что создаваемые американцами «силы безопасности границы» на севере Сирии являются террористической армией, поэтому Анкара будет их уничтожать.