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Россия
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Разворот в Атлантике: танкер с газом из РФ для США внезапно сменил курс
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    Разворот в Атлантике: танкер с газом из РФ для США внезапно сменил курс

    18:16  19 Января 2018
    386

    Разворот в Атлантике: танкер с газом из РФ для США внезапно сменил курс

    Москва, 19 января. Танкер Gaselys французской компании Engie с грузом сжиженного природного газа из России развернулся посреди Атлантического океана за день до прибытия в США. Об этом сообщает Bloomberg.

    Танкер Gaselys должен был пришвартоваться в порту Бостона 13 января, однако за день до прибытия в США судно развернулось и направилось в испанский порт Альхесирас. Танкер должен был доставить в США российский сжиженный природный газ с «Ямала СПГ» в США. Французская компания Engie не комментирует данную ситуацию.

    По данным американских СМИ, США закупили газ у России из-за повышения цен на голубое топливо на восточном побережье страны, где цена за тысячу кубометров газа достигла 6,3 тысячи долларов.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #газ #танкер #атлантический океан
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