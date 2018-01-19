Разворот в Атлантике: танкер с газом из РФ для США внезапно сменил курс

Москва, 19 января. Танкер Gaselys французской компании Engie с грузом сжиженного природного газа из России развернулся посреди Атлантического океана за день до прибытия в США. Об этом сообщает Bloomberg.

Танкер Gaselys должен был пришвартоваться в порту Бостона 13 января, однако за день до прибытия в США судно развернулось и направилось в испанский порт Альхесирас. Танкер должен был доставить в США российский сжиженный природный газ с «Ямала СПГ» в США. Французская компания Engie не комментирует данную ситуацию.

По данным американских СМИ, США закупили газ у России из-за повышения цен на голубое топливо на восточном побережье страны, где цена за тысячу кубометров газа достигла 6,3 тысячи долларов.