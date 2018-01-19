Павел Буре: Путин — возможно, самый влиятельный человек в мире, но в общении он простой человек

Казалось бы, легендарная «Русская ракета» (так его прозвали во времена выступления в НХЛ — прим. ФАН) Павел Буре завершил карьеру давно, 15 лет назад. Но первому россиянину в истории главной хоккейной лиги мира всего 46 лет — его почти ровесник Яромир Ягр продолжает выступать. В интервью Федеральному агентству новостей один из лучших хоккеистов в истории мирового хоккея Павел Буре рассказал, как десять лет не выходил на лед после завершения карьеры, а после — играл в одной тройке с президентом страны.

— Что в сложившейся ситуации ждет сборную России по хоккею на Олимпиаде?

— Сборная России традиционно является одним из фаворитов хоккейного турнира. Наша страна — один из лидеров мирового хоккея. Рассчитываю, что команда добьется больших результатов.

— Что именно вы подразумеваете под большими результатами: медали, победа?

— Естественно, желаю ребятам занять первое место и буду за них болеть.

— Тот негативный фон, который создан вокруг сборной — имею в виду отстранение команды, лишение нас права использовать символы страны — как это скажется на эмоциональном состоянии хоккеистов?

— Да никак. Те ребята, которые поедут выступать на Олимпиаде, — большие спортсмены, супермастера. Такие профессионалы настраиваются на каждый турнир, каждый матч. Не думаю, что это выбьет их из колеи.

— Кого считаете лидерами сборной?

— Сейчас еще неизвестно, каким будет окончательный состав на Олимпиаду, но есть целая когорта игроков, которые долго выступают за сборную. Разумеется, речь идет, прежде всего, об опытных игроках.

— Всем известно, что НХЛ независима от всех международных антидопинговых организаций. Есть ли смысл в борьбе с допингом, если одни — независимы, у вторых есть мифические терапевтические показания, а с третьих требуют соблюдения всех правил?

— Вообще, это беспрецедентная история. Раньше такого не было, чтобы целые страны дисквалифицировали из-за допинга. Вся эта история не обошлась без политики. В мире непростая политическая обстановка, и спорт пытаются использовать в искаженных целях. Мое мнение — спорт должен объединять людей. Посмотрите: даже Северная и Южная Кореи объединяются. Они показывают правильный пример того, как спорт выполняет свое политическое назначение. Во всем должно быть разумное решение. Допинг — вредно для здоровья. Он ставит спортсменов в неравные условия. С другой стороны, если кто-то придет и покажет справку, что у него астма — значит, ему теперь можно допинг принимать? Должна быть какая-то конкретная позиция. Допинг или можно принимать, или нельзя.

— Если у человека астма, что он тогда делает в профессиональном спорте?

— Для меня это странно, подозрительно. Ты одно лечишь, а, с другой стороны, ставишь других в неравные с собой условия. Не должно быть предвзятости — а складывается впечатление, что она по отношению к нашей стране есть.

— В одном из интервью вы рассказывали, что посещали знаменитого канадского хоккеиста Мориса Ришара, когда тот уже лежал в больнице. Это было как раз в то время, когда НХЛ учредила приз его имени. Вы тогда стали обладателем этого трофея. Какие эмоции оставила встреча с легендой?

— Для меня это было огромной честью — познакомиться с таким человеком, стать первым лауреатом этого почетного приза. Это как раз был год, когда я забил в регулярке [регулярном чемпионате НХЛ — прим. ФАН] больше всех — уже было понятно, что я этот приз получу. Эмоции были непередаваемыми. Это тяжело описать. НХЛ оказала мне честь, устроив возможность навестить Мориса, оказавшегося в непростом положении (Морис Ришар тогда был тяжело болен — прим. ФАН). Повторюсь, познакомиться с таким легендарным человеком я считаю большой честью.

— Можете назвать условную тройку самых легендарных людей, с которыми вам довелось познакомиться и пообщаться вживую?

— Конечно, не смогу. Даже если брать узко и говорить только о хоккее, в каждом поколении были выдающиеся спортсмены, каждый из которых по-своему легендарен. Очень сложно, даже в хоккее, выделить несколько имен. Я уже не говорю про другие области. Мне повезло, что за свою жизнь довелось пообщаться с таким количеством знаковых личностей. Я не то, что троих, а и сто человек не назову.

— Кого из россиян не хватает в Зале славы НХЛ?

— Попасть в Зал славы НХЛ — самая большая честь, которой может быть удостоен хоккеист. Это признание индивидуальной значимости хоккеиста. Процедура попадания в Зал очень сложная — за твое включение должно проголосовать больше 75% избирателей. Очень сложно угодить всем. Твои заслуги должны быть неоспоримы. Думаю, у нас в каждом поколении есть достойные кандидаты, и их довольно много. Но конкуренция за попадание очень высока. Каждый год выбирают не больше четырех хоккеистов. Тех из российских и советских хоккеистов, которые могли бы быть включены, много. Но конкуренция просто огромная.

— Продолжая тему НХЛ, напрашивается сравнение с Континентальной хоккейной лигой. Чего, на ваш взгляд, помимо столетней истории, не хватает КХЛ, чтобы конкурировать с НХЛ на равных?

— Вы сами отвечаете на вопрос. В прошлом году праздновалось столетие НХЛ, а нашей лиге всего десять лет. И она уже стала второй в мире — это большой шаг вперед. Но сделать то же, что было сделано за столетие, за десятилетие невозможно. И, конечно, НХЛ до сих пор собирает лучших игроков мира. Одно дело, если брать Олимпиаду, когда на нее едут профессионалы. Совсем другое, когда нет. КХЛ есть куда стремиться, но уже проделана огромная работа.

— КХЛ в своем развитии должна идти по пути НХЛ, стать ее аналогом, или у нее должен быть свой путь развития?

— Мы должны брать самое лучшее у НХЛ и европейских лиг — немецкой, шведской, финской. Но адаптировать нужно под себя, потому что у нас уникальная страна, со своей спецификой. Безоговорочно за кем-то следовать, копировать — считаю, неправильно. Нужно брать лучшее и адаптировать под себя.

— В нашей стране хоккей гораздо успешнее футбола, однако именно футбол популярнее. Есть объяснение, почему так происходит?

— У нас всегда считалось, что основных видов спорта два: футбол и хоккей. Думаю, в мире намного больше играют в футбол, чем в хоккей. Наверное, в этом и причина большей популярности футбола. Все-таки хоккей требует льда, это более сложное условие, чем газон. Но при этом за последние 15-20 лет популярность хоккея в России значительно выросла. Стало больше людей, которые именно сами стали заниматься им — и Ночная лига была создана, и катков построено большое количество. Раньше столько не играли.

— С появлением КХЛ хоккей стал семейным видом спорта? Ведь по большому счету, хоккей — единственное спортивное мероприятие, на которое можно пойти с семьей.

— При всем уважении к хоккею, я бы так не сказал. Можно и на другие виды спорта.

— Но не с таким комфортом.

— Да, очень приятно, что построены такие замечательные ледовые дворцы. Взять тот же ВТБ Ледовый дворец, который два-три года назад был открыт в «Парке легенд». Уникальное сооружение для нашей страны Часто там бываю и вижу, сколько людей туда приходит именно семьями: женщины, маленькие дети. Приятно это видеть.

— Вы как-то сказали, что не считаете, что станете хорошим тренером. Почему?

— Я до сих пор так не считаю. Я не уверен, что стану тренером, не говоря уже о том, чтобы стать хорошим тренером. У каждого своя специфика: кто-то голы забивает, кто-то шайбы отбивает, кто-то обороняется. Тут то же самое. Если ты хорошо играл, не факт, что станешь хорошим тренером. На сегодняшний момент тренерская работа меня не интересует. Может быть, что-то изменится, но на сегодняшний момент мне это неинтересно.

— Есть в мире команда, которую вы согласились бы возглавить?

— Что вы имеете в виду под «возглавить»?

— Стать тренером.

— Нет, такой команды не существует, потому что мне неинтересно тренировать.

— После завершения карьеры вы очень долго не выходили на лед. Сколько?

— Достаточно долго. Почти десять лет. Вообще не играл в хоккей.

— Когда случилось возвращение на лед, какие эмоции испытали? Дух захватывало?

— Вы знаете, достаточно ровно это воспринял. Так получилось, что я занимаюсь социальными проектами. Иногда там необходимо выходить на лед. Я, в принципе, наигрался в хоккей. Рано начал — в 16 лет уже профессионально заиграл. Потом 16 лет отыграл. Для меня возвращение было связано с тем, что нужно было показать своим примером, что нужно выходить и играть в хоккей.

— Вы сказали, что пресытились хоккеем. Вас не удивляют такие люди, как Яромир Ягр, которым уже сильно за 40, а они продолжают выступать?

— Не то, что удивляют — восхищают! При всем желании, я бы так не мог. Мне хватило 16 лет. Думаю, мог бы вообще не выходить на лед, если бы не определенные проекты, которыми занимаюсь. Особой тяги к хоккею после того, как закончил карьеру, у меня не было и нет.

— Между тем, сейчас вы в хоккей играете с президентом страны. Причем выступаете с ним в одной тройке. Вы — профессиональный спортсмен, он — президент России: ваши взаимоотношения на льду как охарактеризуете?

— Для меня большая честь выходить в одной команде, в одной тройке с президентом. Это продолжается уже 5-6 лет, и за это время мы провели много тренировок, матчей. Что-то можем друг другу рассказать, комбинации придумываем. Если брать последний матч, который играли на Красной площади, Владимир Владимирович отдал мне пас на пустые ворота. Это было не просто так, а осознанная комбинация, которую мы с ним давным-давно обсуждали. Приятно видеть, что человек настолько умеет анализировать, читать игру и предсказывать развитие игровых событий. Этому невозможно научиться: кататься можно научиться, по воротам бросать. А игровому интеллекту не научишься, это предрасположенность. А мышление в хоккее — самое главное. В любом игровом виде спорта так. И у президента есть эта составляющая, которая и в жизни играет важнейшую роль.

— Что еще выделяет Владимира Путина на льду?

— Наверно, то, что он своим примером призывает страну заниматься спортом. Наверно, ему необязательно это делать — он достаточно занятой человек. Но он своим примером показывает, что человек, если он чего-то хочет, обязательно добьется. Он в 55 или в 56 лет впервые встал на коньки. Цель была поставлена — он ее добился. Не обязательно заниматься профессионально, можно заниматься спортом на любительском уровне. По этой же причине и я выхожу на лед. Показать детям, что заниматься спортом, физкультурой нужно — у меня ведь у самого дети маленькие. И я вижу, что непрофессионалы начали играть в хоккей, что они собирают команды. У страны появился спортивный интерес. Для меня это самое главное.

— Понятно, что в раздевалке не обходится без разговоров. Чем запомнились беседы с президентом?

— Наверное, самое главное — человечностью. Он разговаривает совершенно нормально на любую тему. Я, конечно, понимаю, что это один из самых влиятельных людей в мире, если не самый влиятельный. Но в то же время он совершенно простой в общении человек.

— Имеете в виду, что он — живой человек?

— Именно! Хотя при его положении в мире, сами понимаете, как это сложно.

— Насколько президент погружен в спортивную жизнь страны?

— Он сам профессиональный спортсмен — мастер спорта по дзюдо и самбо в Советском Союзе. Это большое достижение, на самом деле. Насколько я вижу, он вникает во все спортивные проблемы. Ему это близко как человеку, который по-настоящему занимался спортом.

— На публике Владимир Путин демонстрирует невероятное спокойствие, хладнокровие и уверенность. В непубличном пространстве он такой же?

— Такой же. Могу сказать, что он естественно себя ведет. И на хоккейной площадке, и то, что вижу по телевизору, он ведет себя прямо, не уходит от вопроса, отвечает конкретно и развернуто.

— Не могу не спросить о предстоящих выборах…

— Я не скрываю, что буду голосовать за Владимира Владимировича. Призываю и других прийти 18 марта и отдать свой голос нашему президенту. Я знаком с ним с 2000 года, лично знаю его 18 лет. Вижу, что происходит в стране, как она поменялась. Понимаю, какой это сложный и долгий процесс. Меня устраивают результаты. Хотя я знаком и с другими кандидатами, со многими, но мой голос — Путину.

— Почему вы по окончании карьеры решили получать юридическое образование?

— Вообще, у меня их два. Есть спортивное и юридическое. Я только закончил карьеру, было свободное время и возможность получить образование в Московской государственной юридической академии и получить второе образование. Решил, что пока есть время, нужно этим заняться.

— По окончании карьеры у вас было много свободного времени. Что стало вашими главными увлечениями?

— У меня появилась семья, двое детей. Семья у меня на первом месте. И так получилось, что появилось время, которое я ей посвятил.

— Если немного отмотать назад, говоря о карьере, можете выделить самый сложный этап?

— У меня, в принципе, нет чего-то такого самого-самого. Всегда есть нюансы. Что-то хорошее было, что-то было не очень удачное. Это нормально для спортивной карьеры. У меня получилась карьера, которой я и не ожидал. В Советском Союзе у нас были немного другие цели. Потом мир изменился, появились новые горизонты, которые мы стали покорять.