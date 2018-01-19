Выборы президента: учитель, врач и бизнесвумен стали сопредседателями штаба Путина на Ставрополье

Нальчик, 19 января. Главврач больницы, предпринимательница и директор гимназии стали сопредседателями регионального избирательного штаба кандидата в президенты России и действующего лидера страны Владимира Путина. Штаб открылся в пятницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.

«Его (штаба Путина — прим. ред. ФАН) сопредседателями стали директор 24-й гимназии Ставрополя Александра Будяк, руководитель Союза деловых женщин Ставрополья Раиса Гударенко и главврач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Андрей Пучков», — отмечается в сообщении.

Всего в штаб вошли 15 человек, в том числе четыре представителя ОНФ. В состав штаба попали успешные, состоявшиеся в своем деле люди, которые умеют слушать и принимать верные решения, цитирует агентство РИА Новости Будяк.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Путин участвует как самовыдвиженец.