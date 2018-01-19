Трамп продолжил «географический кретинизм» своих предшественников. Колонка Олега Денежки

Дональд Трамп продолжает удивлять мир. Он просто инновационный гений в вопросах внешней политики. На встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым президент США объяснил в двух словах причины неудач попыток урегулирования конфликта в Донбассе. Это Минск. Не там договариваются. Надо в Астане.

Географический кретинизм — это продолжение общего кретинизма американских президентов. Блестящее подтверждение жизнеспособности избирательной системы в Америке. Да они и кино про это сняли. «Тупой, и еще тупее». Я не ругаюсь, упаси боже. Я смотрю на карту. А президент Казахстана после этого предложения сразу посмотрел на глобус.

«Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать», — согласился с американским президентом Назарбаев.

Как позже он сообщил журналистам, в ходе беседы с Трампом они пришли к выводу, что переговоры по Донбассу в Минске не приносят ожидаемых результатов. Не задались. В чем причина? В географической точке. Переговоры «зашли в тупик» по причине неправильной навигации. И тут президент США Дональд Трамп нашел решение: продолжать урегулирование конфликта сторонам необходимо в ином месте.

Назарбаев тут же предложил ввести миротворцев в Донбасс для определения границ. Киев бы привести в чувство, но пока не удается.

Возможно, логика в географии есть. Посмотрим на расстояние от Киева до Астаны. 2839 километров. Это столица Казахстана с 1997 года, если кто не знает, а ранее его столицей была Алма-Ата. А от Донецка до Астаны 3121 километра, от Минска до Донецка — 1253 километра. Увидели логику? И я нет. Потому что мы обычные малообразованные люди. А вот Дональд, он же «не утка» Трамп, не имеющий высшего образования, экс-владелец конкурса красоты «Мисс Вселенная», он — гений. Географический. Или… Немного кретин. Тоже, географический.

Но это не новость. Например, в 2007 году Джордж Буш-младший, который, правда, не очень умный, перепутал Австралию с Австрией. Да плевое дело. Кому какое дело, где живут кенгуру? А в Австрии они точно есть. В зоопарках. Но дело-то обстояло следующим образом: говоря о ранее посещавшем Ирак австралийском премьере, Буш заявил, что тот навещал австрийский военный контингент. Но вот какая проблема. Австралийцев хоть военных, хоть гражданских никогда вообще не было в Афганистане.

Так что Трамп в тренде. Главное — география. Не суть проблемы, а где кто сидит. Передвинул кресло — оп-па! — и все разрешилось. Вспоминается эпизод подготовки Ялтинской конференции в январе 1945 года. Иосифу Сталину ответственный офицер показывал комнату переговоров. Советский лидер показывал, где будут сидеть лидеры западных стран.

— Здесь разместится Черчилль, — указал Сталин.

— Иосиф Виссарионович, но тогда ему в глаза будет светить солнце из окна. Ему будет неудобно.

— Нас меньше всего интересует, что будет удобно англичанам, — отрезал Сталин.

И он был прав. Солнце не сыграло никакой роли в ялтинских заключениях. Главная роль принадлежала советским танкам, за две недели прошедшим расстояние от Буга до Рейна. Но у американских президентов логика иная. 40-й президент США Рональд Рейган в 1984 году не очень удачно пошутил во время проверки микрофона перед традиционным субботним радиообращением к нации.

«Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут».

Тысячи американцев кинулись приводить в боевое состояние свои погребы. Шутка удалась. И новая шутка удастся. И плевать, что переговоры в Минске проходили по нормандскому формату. Где Нормандия, а где Белоруссия? Да плевать. Земля круглая. Но черепахи где-то есть. А слоны?

Да вот он. Президент США.