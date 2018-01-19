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Политика
Лавров опроверг сообщения о выводе российских военных из сирийского Африна
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    Главные новости 19 января

    19:00  19 Января 2018
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    Главные новости 19 января

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 19 января.

    Крещенское купание президента РФ Владимира Путина на Селигере вдохновило россиян и стало еще одним поводом для гордости за главу государства. «Наша гордость — наш президент»: россияне прокомментировали крещенское купание Путина.

    В Госслужбе геологии и недр Украины объявили об обнаружении крупного месторождения золота в Раховском районе Закарпатской области. На Украине обнаружили крупное месторождение золота.

    Полпред ДНР Денис Пушилин прокомментировал предложение о переносе переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе из Минска. В ДНР ответили на предложение Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска.

    Немецкие СМИ рассказали о создании в России модификации тяжелой огнеметной системы ТОС-1, назвав разработку «самым страшным» оружием РФ. Немецкие СМИ назвали «самое страшное» оружие России.

    СК РФ представил видео из школы в Бурятии, где старшеклассник напал на учительницу и учеников седьмого класса. На кадрах видно учебный кабинет, в котором произошел инцидент. СК РФ опубликовал видео с места нападения на школу в Бурятии.

    Специалисты составили рейтинг самых популярных фильмов за все время. Рейтинг составлен на основе оценки ленты на сайте Rotten Tomatoes. Эксперты назвали 100 самых любимых фильмов зрителей всех времен.

    Президент Украины Петр Порошенко провел новогодние каникулы на Мальдивских островах, сообщает издание «Украинская правда». Украинские СМИ узнали подробности тайного отдыха Порошенко на Мальдивах.

    Новую схему отъема денег у граждан путем телефонного мошенничества разработали российские хакеры. Новую схему телефонного мошенничества разработали российские хакеры.

    Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в прошлом году в России было продано 411,8 тысяч новых автомобилей отечественных марок, что на 11% выше показателя 2016 года. Эксперты назвали самый продаваемый автомобиль, произведенный в России.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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